На войне погиб ветеран и волонтер Глеб Бабич 29 июля, 01:11 Глеб Бабич (Фото:facebook.com/people/Андрей-Смолий)

На войне погиб Глеб Бабич — ветеран, музыкант, поэт и руководитель волонтерской инициативы Res_Publica. Брати по зброї.

Об этом в соцсетях написал ряд известных людей.



«Многие из вас знали Глеба, видели на эфирах, подписанные на его страницы, знаете лично… Откровенно, одна из самых печальных известий. Будьте прокляты оккупанты и террористы…», — написал политолог Андрей Смолий.

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«Благодарю тебя за советаі, спасибо за поддержку и низкий поклон за службу», — написал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал Бабича одним из самых близких людей и верным товарищем.

Глеб Бабич писал тексты песен для разных групп, в частности Kozak System. Последняя композиция для этой группы называется Мольфар.



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