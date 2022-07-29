На войне погиб ветеран и волонтер Глеб Бабич

29 июля, 01:11
Глеб Бабич (Фото:facebook.com/people/Андрей-Смолий)

Глеб Бабич (Фото:facebook.com/people/Андрей-Смолий)

На войне погиб Глеб Бабич — ветеран, музыкант, поэт и руководитель волонтерской инициативы Res_Publica. Брати по зброї.

Об этом в соцсетях написал ряд известных людей.

«Многие из вас знали Глеба, видели на эфирах, подписанные на его страницы, знаете лично… Откровенно, одна из самых печальных известий. Будьте прокляты оккупанты и террористы…», — написал политолог Андрей Смолий.

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«Благодарю тебя за советаі, спасибо за поддержку и низкий поклон за службу», — написал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

https://www.facebook.com/mykhailo.makaruk/posts/5150005788451321

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал Бабича одним из самых близких людей и верным товарищем.

Глеб Бабич писал тексты песен для разных групп, в частности Kozak System. Последняя композиция для этой группы называется Мольфар.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Ветераны Война России против Украины

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