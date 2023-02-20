Ночью 19 февраля с рельсов сошел поезд Киев — Варшава 20 февраля, 21:22 Поезд сошел с рельсов в Волынской области (Фото:Волынская областная прокуратура / Facebook)

Ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия в Волынской области сошел с рельсов поезд, который направлялся в Польшу. В результате аварии никто не пострадал.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии. Ковельское районное управление Нацполиции проводит досудебное расследование.

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Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, в результате которого сошел с рельсов поезд Киев — Варшава (ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Поезд сошел с рельсов / Фото: Волынская областная прокуратура

Санкция статьи предусматривает исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до трех лет.