Шмыгаль обсудил с министром обороны Румынии вопросы подготовки украинских военных и пилотов

22 июля, 14:15
Шмыгаль добавил, что обсуждалась также тема развития совместных производств (Фото: Денис Шмыгаль/Телеграм)

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с министром национальной обороны Румынии Ливиу-Йонуцем Моштяном подготовку украинских военных и пилотов.

В Telegram Шмыгаль сообщил, что обсудил состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

«Поблагодарил Румынию за содействие в подготовке украинских военных и пилотов, а также за весомую практическую помощь — 22 транша военной поддержки получило наше государство с начала полномасштабной войны», — написал он.

Шмыгаль добавил, что обсуждалась также тема развития совместных производств. Стороны договорились активизировать двусторонние проекты, чтобы существенно усилить оборонные способности наших государств, в том числе в рамках европейской инициативы SAFE.

«Договорились и в дальнейшем сохранять тесное взаимодействие ради общей безопасности и стабильности в регионе и провести личную встречу уже в ближайшее время», — резюмировал Шмыгаль.

