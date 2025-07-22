Шмыгаль обсудил с министром обороны Румынии вопросы подготовки украинских военных и пилотов

В Telegram Шмыгаль сообщил, что обсудил состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

«Поблагодарил Румынию за содействие в подготовке украинских военных и пилотов, а также за весомую практическую помощь — 22 транша военной поддержки получило наше государство с начала полномасштабной войны», — написал он.

Шмыгаль добавил, что обсуждалась также тема развития совместных производств. Стороны договорились активизировать двусторонние проекты, чтобы существенно усилить оборонные способности наших государств, в том числе в рамках европейской инициативы SAFE.

«Договорились и в дальнейшем сохранять тесное взаимодействие ради общей безопасности и стабильности в регионе и провести личную встречу уже в ближайшее время», — резюмировал Шмыгаль.