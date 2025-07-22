Шмыгаль обсудил с министром обороны Румынии вопросы подготовки украинских военных и пилотов
Шмыгаль добавил, что обсуждалась также тема развития совместных производств (Фото: Денис Шмыгаль/Телеграм)
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с министром национальной обороны Румынии Ливиу-Йонуцем Моштяном подготовку украинских военных и пилотов.
В Telegram Шмыгаль сообщил, что обсудил состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.
«Поблагодарил Румынию за содействие в подготовке украинских военных и пилотов, а также за весомую практическую помощь — 22 транша военной поддержки получило наше государство с начала полномасштабной войны», — написал он.
Шмыгаль добавил, что обсуждалась также тема развития совместных производств. Стороны договорились активизировать двусторонние проекты, чтобы существенно усилить оборонные способности наших государств, в том числе в рамках европейской инициативы SAFE.
«Договорились и в дальнейшем сохранять тесное взаимодействие ради общей безопасности и стабильности в регионе и провести личную встречу уже в ближайшее время», — резюмировал Шмыгаль.