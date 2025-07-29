«Десантник штурмовой группы никогда не идет сам». Командир 7 корпуса ДШВ рассказал о «технодесанте» на фронте

По словам полковника Ласийчука, технодесантную составляющую командиры пытаются внедрить во всех боевых бригадах и подразделениях (Фото: 25-та ОПДБр)

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ при подготовке штурмовых групп активно используется так называемый инструмент технодесанта .

Об этом в интервью АрмияИнформ заявил командир 7 корпуса ДШВ ВСУ и Герой Украины полковник Евгений Ласийчук.

«Важный инструментрекрутинга — это технодесант, еще на стадии подготовки. На всех уровнях обучения мы даем возможность пользоваться, видеть, как это работает. Даже подготовка штурмовой группы происходит с помощью технологий: десантник штурмовой группы никогда не идет сам, его ведут, применяя крылья; на тяжелых участках применяем роботов. И после этого только идут штурмовые группы», — заявил офицер.

По словам полковника, технодесантную составляющую командирыпытаются внедрить во всех бригадах и подразделениях, которые ведут активные бои против российских оккупантов.

«Каждый десантник знает, кто у него командир отделения, командир роты, командир батальона. Важно, чтобы каждый знал, кто у него командир. Это обязательно: знать морально-деловые качества, знать в лицо командира», — подытожил Ласийчук.

14 июля стало известно, что полковник Евгений Ласийчук стал командиром 7 корпуса ДШВ.

До назначения на эту должность офицер возглавлял 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, которая участвовала в боях за Донецкую и Харьковскую области. Кроме того, с Ласийчуком во главе в феврале 2025 года, несмотря на численное превосходство оккупантов, бригада остановила продвижение РФ в направлении Покровской агломерации.

Под руководством полковника Ласийчука в 7-м корпусе ДШВ объединились сразу несколько десантных воинских частей:

25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада;

79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада;

81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада;

77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада;

78 отдельный десантно-штурмовой полк.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что в украинских войсках вводят новую программу подготовки инструкторов — срок подготовки увеличат с одного до двух месяцев, будет усилена программа и методика обучения.

«Есть хороший фидбек о ходе и результатах еще одного эксперимента — прохождения базовой общевойсковой подготовки на базе боевых подразделений. Заслушал доклад командира одной из механизированных бригад о прохождении новичками БОВП на ее тыловых полигонах», — сообщил генерал.

По мнению главнокомандующего, прохождение БЗВП на фондах бригады позволяет улучшить подготовку личного состава, а также существенно снизить случаи самовольного оставления части. Сырский заявил, что этот опыт будут масштабировать и внедрять на постоянной основе.