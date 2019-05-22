Под Киевом произошло лобовое столкновение грузовика и маршрутки с пассажирами — видео Сегодня, 17:11 2156 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Безпечна Київщина Водитель грузовика пытался избежать наезда на школьницу Скриншот с видео Безпечна Київщина

В среду, 22 мая, на перекрестке в Крюковщине в Киево-Святошинском районе произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

«Водитель грузовик пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. К счастью, ему удалось избежать самого страшного, однако самой аварии избежать не удалось», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что ДТП произошло, когда грузовик, проезжая перекресток, попытался избежать наезда на девочку, которая как раз переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В результате неудачного маневра водитель выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку, высаживавшую пассажиров на остановке.

Информации о возможных пострадавших на данное время нет.

Отметим, что ранее на этом же перекрестке в результате ДТП загорелся автомобиль, в котором находилась беременная женщина.