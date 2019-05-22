Под Киевом произошло лобовое столкновение грузовика и маршрутки с пассажирами — видео
В среду, 22 мая, на перекрестке в Крюковщине в Киево-Святошинском районе произошло ДТП с участием
грузовика и маршрутки.
Об этом сообщили
в сообществе Киев Оперативный в Facebook.
«Водитель
грузовик пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. К счастью, ему удалось избежать самого страшного, однако самой аварии избежать не удалось», — говорится в сообщении.
На опубликованных
кадрах видно, что ДТП произошло, когда грузовик, проезжая перекресток,
попытался избежать наезда на девочку, которая как раз переходившую дорогу по пешеходному переходу.
В результате неудачного
маневра водитель выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку, высаживавшую пассажиров на остановке.
Информации о возможных пострадавших на данное время нет.
Отметим, что
ранее на этом же перекрестке в результате ДТП загорелся автомобиль, в котором
находилась беременная женщина.