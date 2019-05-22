Чарльз Тэннок
Кризис в Австрии. Как Путин управляет Европой
Мустафа Найем
Зеленский повторяет ошибки Порошенко
Елена Белан
Сможет ли Украина прожить без МВФ
Александр Пасховер
Зловещие знаки украинской инаугурации
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Под Киевом произошло лобовое столкновение грузовика и маршрутки с пассажирами — видео

Сегодня, 17:11
2156
Цей матеріал також доступний українською
Под Киевом произошло лобовое столкновение грузовика и маршрутки с пассажирами — видео - фото

Скриншот с видео Безпечна Київщина

Водитель грузовика пытался избежать наезда на школьницу

В среду, 22 мая, на перекрестке в Крюковщине в Киево-Святошинском районе произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

«Водитель грузовик пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. К счастью, ему удалось избежать самого страшного, однако самой аварии избежать не удалось», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что ДТП произошло, когда грузовик, проезжая перекресток, попытался избежать наезда на девочку, которая как раз переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В результате неудачного маневра водитель выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку, высаживавшую пассажиров на остановке.

Информации о возможных пострадавших на данное время нет.

Отметим, что ранее на этом же перекрестке в результате ДТП загорелся автомобиль, в котором находилась беременная женщина.

Теги:   Грузовики Маршрутка ДТП Киевская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 18:58

img
Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Хомчака
Политика

Вчера, 22:26

img
В команде Хорошковского отрицают возвращение политика: в Украину прилетела его супруга
Политика

Сегодня, 01:36

img
Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП — СМИ

ТОП 3

События

Вчера, 13:52

img
Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ
8684
События

Сегодня, 10:00

img
Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху
8579
События

Вчера, 08:39

img
Даты тестирования и необходимые документы. Что нужно знать о ВНО-2019
7569