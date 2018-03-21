Под Киевом с трассы слетела маршрутка с пассажирами

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В результате ДТП никто серьезно не пострадал
Скриншот

В результате ДТП никто серьезно не пострадал

В среду, 21 марта, в районе села Саливонки Васильковского района Киевской области с трассы слетела маршрутка с пассажирами.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав видео с места ДТП.

"На трассе Киев - Одесса, двигаясь в сторону Киева, в селе Саливонки, на скользкой дороге, слетела с трассы и перевернулась маршрутка с пассажирами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате аварии никто из людей серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что в районе Глевахи разбился автобус с детьми, ехавшими в киевский цирк.

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