"Хорошо поработали". На стройплощадке под Киевом рухнул подъемный кран - видео
В Петропавловской
Борщаговке Киевской области на одной из стройплощадок рухнул подъемный кран.
Об этом сообщили
в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео очевидца с места происшествия.
На нем видно
лежащую на земле поврежденную конструкцию, возле которой суетятся строители.
"Техника
безопасности просто на уровне. На Петропавловской Борщаговке упал строительный
кран. Просто взял и упал. Жилой комплекс Счастливый", - говорится в
сообщении.
При этом
отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
"Хорошо
поработали", - прокомментировал происшествие автор видео.
Причины падения
крана на данное время не известны.