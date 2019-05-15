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"Хорошо поработали". На стройплощадке под Киевом рухнул подъемный кран - видео

Вчера, 10:34
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"Хорошо поработали". На стройплощадке под Киевом рухнул подъемный кран - видео - фото

Скриншот с видео Киев Оперативный

В результате происшествия никто не пострадал

В Петропавловской Борщаговке Киевской области на одной из стройплощадок рухнул подъемный кран.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео очевидца с места происшествия.

На нем видно лежащую на земле поврежденную конструкцию, возле которой суетятся строители.

"Техника безопасности просто на уровне. На Петропавловской Борщаговке упал строительный кран. Просто взял и упал. Жилой комплекс Счастливый", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

"Хорошо поработали", - прокомментировал происшествие автор видео.

Причины падения крана на данное время не известны.

Теги:   Застройка Подъемный кран Киевская область

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