Под Харьковом рыбак погиб от удара молнии
В субботу, 25 мая, в селе Надточии Харьковской области в результате удара молнии скончался местный житель.
Как сообщили в местной полиции, 30-летнего мужчину гроза застала во время рыбалки. Он спрятался под деревом, когда в него ударила молния. Он скончался на месте происшествия.
По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, молния попала в спиннинг.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».