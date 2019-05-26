Под Харьковом рыбак погиб от удара молнии Сегодня, 21:04 1813 Цей матеріал також доступний українською Free-Photos / pixabay Free-Photos / pixabay

В субботу, 25 мая, в селе Надточии Харьковской области в результате удара молнии скончался местный житель.

Как сообщили в местной полиции, 30-летнего мужчину гроза застала во время рыбалки. Он спрятался под деревом, когда в него ударила молния. Он скончался на месте происшествия.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, молния попала в спиннинг.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».