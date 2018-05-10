Под Днепром горит свалка

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Сейчас продолжается ликвидация пожара на свалке
Фото: ГСЧС

Сейчас продолжается ликвидация пожара на свалке

В четверг, 10 мая, на полигоне для переработки твердых бытовых отходов в городе Подгородное Днепропетровской области произошел пожар.

По оперативной информации областного управления ГСЧС, по состоянию на вечер пожар продолжается. К тушению огня привлечены 17 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

Площадь пожара составляет ориентировочно 1500 кв. м.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, что в мае 2016 года на свалке в селе Великие Грибовичи Жовковского района Львовской области произошел пожар. Во время тушения на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.

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