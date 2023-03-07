Под Бахмутом погиб комбат львовских десантников Андрей Валерьевич 7 марта, 22:41 Андрей Валерьевич (Фото:facebook.com/80brigade)

В понедельник, 6 марта 2023 года, под Бахмутом Донецкой области погиб командир аэромобильного батальона львовских десантников майор Луканюк Андрей Валерьевич. Военному было 34 года.

Об этом сообщается на странице 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в Facebook.

«С грустью сообщаем, что 6 марта во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области в результате вражеского артиллерийского обстрела КСП аэромобильного батальона погиб командир аэромобильного батальона майор Луканюк Андрей Валерьевич. 34-летний Андрей Луканюк родом из села Годы-Доброводка Коломыйского района Ивано-Франковской области», — заявил он.

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Отмечается, что погибший военный с 2013 года принимал активное участие в формировании 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он прошел самые горячие точки на Донбассе, в частности Дебальцево.

«С 2014 года выполнял боевые задачи на должности командира роты. Участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино. В 2022 году майор Андрей Луканюк возглавил аэромобильный батальон 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Андрей Валерьевич был офицером которого уважали, он был настоящим примером воинской доблести и славы. Требовательный и справедливый. Выражаем искренние соболезнования семье. Склоняем головы в Великой скорби», — говорится в сообщении.