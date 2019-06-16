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Под АП проходит акция за цирк без животных

Вчера, 20:46
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Под АП проходит акция за цирк без животных - фото

НВ

Около сотни людей собрались под Администрацией президента с требованием запретить использование животных в цирках.

Об этом сообщает Укринформ вечером в воскресенье, 16 июня.

«Мы подписывали петиции, проводили акции под ВР, пытались провести законопроекты и каждый раз сталкивались с абсолютным нежеланием власти поддерживать гуманность. Поэтому мы в очередной раз собрались под Администрацией президента, чтобы призвать людей отказаться от посещения цирков с животными и призвать власть, президента Украины поддержать гуманность и помочь запретить издевательства над животными в цирках», — сказал на акции основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Активисты устроили под Администрацией выступление цирковых артистов, которое должно доказать, что цирк без животных может быть не менее интересным и зрелищным.

Также активисты передали в Администрацию президента обращение, в котором отметили, что цивилизованные страны уже отошли от практики цирковых представлений с животными и это не сказалось отрицательно на самой цирковой сфере.

Интересно, что акцию анонсировала в воскресенье сама Администрация президента.

«16 июня в 19:00 под Администрацией президента Украины состоится акция с требованием запретить эксплуатацию животных в цирках, организованная движением UAnimals. Оно уже добилось локального запрета шапито с животными в десятках городов», — сообщалось в Twitter АП.

Теги:   Акция протеста Администрация президента Украины Животные Цирк

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