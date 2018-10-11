Почему Украине придется контролировать выбросы углекислого газа на уровне с европейскими странами

Представители стран ЕС предварительно договорились о сокращении выбросов CO2 до 2030 года. Накануне начались соответствующие переговоры о согласовании позиций с Европарламентом. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Планируется, что через 12 лет выбросы углекислого газа от легковых автомобилей сократятся на 35%, а от грузовиков - на 30%. Также планируется, что к 2025 году выбросы автомобилей обеих категорий должны сократиться на 15%.

На прошлой неделе Европарламент согласовал более жесткое сокращение выбросов CO2: на 20% до 2025 года и на 40% к 2030 году. При этом парламентарии внесли предложение, что 35% автомобилей, которые будут продаваться с 2030 года, должны принадлежать к категории транспортных средств с низким уровнем вредных выбросов.

Влияние на автоиндустрию

По мнению ведущего программы Едем дальше на Радио НВ Виктора Стельмаха, политика стран Европы по сокращению загрязнения воздуха может значительно повлиять на автоиндустрию.

К 2050 году могут исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания

Сейчас производители пытаются сопротивляться нововведениям, но параллельно развивают свои электромобильные направления. Уже к 2050 году могут исчезнуть автомобили с двигателями внутреннего сгорания, добавил Стельмах.

"С сентября этого года в Европе вступили новые нормы замера вредных выбросов. Когда эти нормы вступили в силу, концерн Volkswagen успевает адаптировать все свои автомобили к этим нормам, поэтому в Европе продажи этих автомобилей упали почти на 40%. Автопроизводители не разрабатывают новых двигателей внутреннего сгорания. Они исчезнут с европейского рынка", - рассказал Стельмах.

Старые европейские авто

Есть опасность того, что в Украине может произойти вторая волна приобретения применяемых старых авто в Европе, заявил министр экологии Остап Семерак. Государство должно постепенно перенимать стандарты Европейского Союза по загрязнению воздуха, чтобы не стать свалкой старых авто, добавил Семерак.

Руководитель проекта Авто 24 Сергей Матусяк уверяет, что европейцы не станут массово продавать свои авто после вступления новых правил. Правила будут вводиться постепенно, чтобы не вызвать коллапса на авторынке стран ЕС, добавил Матусяк.

Европейские представители автомобилестроительной и транспортной отраслей предлагали сократить выбросы лишь на 20% к 2030 году, ведь быстрое снижение приведет к потере рабочих мест и снижению прибыли компаний.