Почему Украина может остаться без питьевой воды

Украина может оказаться в очень затруднительном положении

Украина может остаться без питьевой воды из-за недофинансирования профильной программы. Так утверждают представители водоканалов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Исключили из бюджета программу Питьевая вода

Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады исключил из проекта бюджета на следующий год финансирование программы Питьевая вода Украины. На нее планировали выделить около 3 млрд грн, сообщила вице-президент ассоциации Укрводоканал-экология Ольга Бабий.

По ее словам, средства должны были пойти на очистку воды, на ремонт труб холодного водоснабжения и на ремонты коллекторов. Программу поддерживало Министерство регионального развития. Почему решили не выделять средства - в бюджетном комитете не объяснили, добавила Бабий.

Ольга Бабий также отметила, что по подсчетам экспертов для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украине необходимо около 40 млрд долларов.

Не израсходовали ни копейки

Депутаты не поддержали финансирование программы, так как средства, которые на нее выделялись, никто не использовал. Из более 200 млн грн программы Питьевая вода за 2018 год не израсходовали ни копейки, пояснил представитель бюджетного комитета, народный деутат от Блока Петра Порошенко Сергей Мельник. Он также добавил, что в тексте программы ничего не сказано о ремонтах труб и коллекторов, речь только об очистке воды.

Межфракционное объединение Питьевая вода практически не функционирует в парламенте, сообщил народный депутат, бывший вице-председатель объединения Игорь Луценко. По его словам, члены объединения собирались лишь несколько раз в начале года, а самого Луценко ни разу на него не звали.

Программы, подобно Питьевая вода Украины, ежегодно испытывают значительное недофинансирование, поэтому странно слышать, что деньги в ней не осваиваются, заявил директор института водных проблем и мелиорации Национальной Академии аграрных наук Михаил Ромащенко. Если не решить вопрос ремонта труб, коллекторов и очистки самой воды - Украина может оказаться в очень затруднительном положении, добавил Ромащенко.

Киевводоканал обнародовал график отключений воды до конца недели. На отдельных улицах Киева воды не будет до вечера 24 ноября. Причина - плановые ремонтные работы.