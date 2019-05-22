В Киеве объявили о подозрении врачу, у которого после липосакции умерла пациентка Вчера, 17:58 738 Цей матеріал також доступний українською ID 1 662 222/pixabay.com Операцию проводили в феврале 2017 года ID 1 662 222/pixabay.com

Прокуратура Киева сообщила о подозрении врачу частной клиники косметической хирургии, в связи с халатностью которого умерла пациентка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Операцию проводили в клинике, которая расположена в Печерском районе Киева в феврале 2017 года. Все это время проводились необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Во время комиссионной экспертизы подтвердилось, что между оперативным вмешательством и смертью 42-летней пациентки есть причинно-следственная связь и имеется дефект в оказании медицинской помощи в послеоперационном периоде.

Учитывая обстоятельства, хирургу инкриминируется ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного).