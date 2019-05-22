В Киеве объявили о подозрении врачу, у которого после липосакции умерла пациентка
Прокуратура Киева сообщила о подозрении врачу частной клиники косметической хирургии, в связи с халатностью которого умерла пациентка.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Операцию проводили в клинике, которая расположена в Печерском районе Киева в феврале 2017 года. Все это время проводились необходимые судебно-медицинские экспертизы.
Во время комиссионной экспертизы подтвердилось, что между оперативным вмешательством и смертью 42-летней пациентки есть причинно-следственная связь и имеется дефект в оказании медицинской помощи в послеоперационном периоде.
Учитывая обстоятельства, хирургу инкриминируется ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного).