Перед Северным мостом в Киеве сгорел автомобиль

В Киеве на проспекте Степана Бандеры загорелся и получил значительные повреждения легковой автомобиль.
Видео с места событий опубликовало сообщество Киев Оперативный.
Масштабный пожар в первой полосе тушили по меньшей мере шесть спасателей ГСЧСС.
Предварительно, в результате загорания никто не пострадал.
Сейчас причина пожара не установлена. Как видно на видео, очаг огня был под капотом.
Ранее сообщалось, что в Запорожье водитель-лихач маршрутки не справился с управлением и перевернулся.
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