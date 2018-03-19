Перед Северным мостом в Киеве сгорел автомобиль

О причинах возгорания пока неизвестно

В Киеве на проспекте Степана Бандеры загорелся и получил значительные повреждения легковой автомобиль.

Видео с места событий опубликовало сообщество Киев Оперативный.

Масштабный пожар в первой полосе тушили по меньшей мере шесть спасателей ГСЧСС.

Предварительно, в результате загорания никто не пострадал.

Сейчас причина пожара не установлена. Как видно на видео, очаг огня был под капотом.

Ранее сообщалось, что в Запорожье водитель-лихач маршрутки не справился с управлением и перевернулся.