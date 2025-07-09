Пенсии 2025. Кто из пенсионеров может получать выплату в более 10,5 тыс грн

Пенсия в 10,5 тыс грн: кому из украинцев такие выплаты гарантируют в 2025 году (Фото: svatoslavlipik/depositphotos)

Есть категория граждан, которым законодательство гарантирует минимальное пенсионное обеспечение в более 10 тыс грн.

Об этом говорится в Законе Украины 1584-IX О внесении изменений в закон О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.

Какая категория пенсионеров получает выплату в более 10,5 тыс грн

Пенсии по инвалидности пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы назначаются в размере возмещения фактического ущерба, исходя:

▪ из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986—1990 годах;

▪ или с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:

▪ І группа — 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год (с 01.03.2025 — 17 486,60 грн);

▪ ІІ группа — 80% (с 01.03.2025 — 13 989,28 грн);

▪ ІІІ группа — 60% (с 01.03.2025 — 10 491,96 грн).

Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:

▪ I группа — 9855,71 грн;

▪ II группа — 7884,57 грн;

▪ III группы — 6077,70 грн;

▪ для детей с инвалидностью — 6077,70 грн.

Как чернобыльцам оформить пенсию по инвалидности

Для того, чтобы оформить пенсию по инвалидности, связанную с аварией на ЧАЭС, нужно подать заявление в Пенсионный фонд и пакет документов:

▪ паспорт гражданина, идентификационный код;

▪ документы, где подтверждается статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС (в частности, удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы);

▪ заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по установлению инвалидности и ее группы;

▪ трудовую книжку с подтверждением стажа (при необходимости);

▪ документы, где подтверждается место жительства на загрязненной территории (при необходимости).

Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине провели индексацию пенсий, а также увеличили уровень минимальных пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров.