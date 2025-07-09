Пенсии 2025. Кто из пенсионеров может получать выплату в более 10,5 тыс грн
Пенсия в 10,5 тыс грн: кому из украинцев такие выплаты гарантируют в 2025 году (Фото: svatoslavlipik/depositphotos)
Есть категория граждан, которым законодательство гарантирует минимальное пенсионное обеспечение в более 10 тыс грн.
Об этом говорится в Законе Украины 1584-IX О внесении изменений в закон О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.
Какая категория пенсионеров получает выплату в более 10,5 тыс грн
Пенсии по инвалидности пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы назначаются в размере возмещения фактического ущерба, исходя:
▪ из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986—1990 годах;
▪ или с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:
▪ І группа — 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год
▪ ІІ группа — 80%
▪ ІІІ группа — 60%
Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:
▪ I группа — 9855,71 грн;
▪ II группа — 7884,57 грн;
▪ III группы — 6077,70 грн;
▪ для детей с инвалидностью — 6077,70 грн.
Как чернобыльцам оформить пенсию по инвалидности
Для того, чтобы оформить пенсию по инвалидности, связанную с аварией на ЧАЭС, нужно подать заявление в Пенсионный фонд и пакет документов:
▪ паспорт гражданина, идентификационный код;
▪ документы, где подтверждается статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС (в частности, удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы);
▪ заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по установлению инвалидности и ее группы;
▪ трудовую книжку с подтверждением стажа (при необходимости);
▪ документы, где подтверждается место жительства на загрязненной территории (при необходимости).
Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине провели индексацию пенсий, а также увеличили уровень минимальных пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров.