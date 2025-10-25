Он стал генералом в УНР, защищал от нацистов Варшаву, едва не умер от ран, чудом спасся из гестапо и в 1945-м возглавил Украинскую национальную армию, в состав которой вошла дивизия Галичина. Знакомьтесь: это генерал Павел Шандрук.

«Согласно одному из пунктов наших контрактов [и] с устной договоренностью между нашим правительством [в изгнании] и Польшей мы имели право расторгнуть свой контракт, особенно в случае войны с Германией, — вспоминал бывший генерал УНР Павел Шандрук о своем участии на стороне Польши в боях с нацистской Германией на подступах к Варшаве в сентябре 1939-го. — Но я не мог и подумать о том, чтобы носить форму польского солдата и сбросить ее во время, когда в Польше беда. […] Большинство наших контрактных офицеров остались в вооруженных силах и с честью выполняли свой долг».

Реклама

На тот момент Шандруку было 50 лет, и он после окончания Высших военных курсов в Варшаве служил заместителем начальника 18-го пехотного полка Войска польского в чине подполковника. Украинских офицеров его уровня в Европе насчитывалось около 60. Большинство из них подались на контрактную службу в войска Второй Речи Посполитой.

В первые дни немецкого нападения на Польшу Шандрук возводит противотанковую оборону Иновроцлава к северо-западу от Варшавы. Но еще до завершения этой задачи глава Генштаба Вацлав Стахевич приказывает Шандруку собрать две украинские бригады и отправляться в Галичину, где вскоре могло начаться советское наступление. По дороге, на правом берегу Вислы, пришлось усмирять воинов 1-й польской армии — в беспорядке они направлялись на восток, не слушаясь ничьих приказов.