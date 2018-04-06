Пасхальное перемирие: в зоне АТО получили ранения два украинских бойца

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Боевики нарушили пасхальное перемирие, установленное с полуночи 30 марта

Боевики нарушили пасхальное перемирие, установленное с полуночи 30 марта

В пятницу, 6 апреля, российско-оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате два украинских бойца получили ранения.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Марьинки. Оккупанты использовали стрелковое оружие у Красногоровки, Лебединского и Павлополя, а снайперский огонь открывали вблизи Широкино.

На Луганском направлении террористы вели огонь из запрещенных 120 мм минометов, а также стрелкового оружия по укреплениям сил АТО вблизи н.п. Валуйское. Минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы боевики применили по защитникам Троицкого. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Луганского.

Напомним, что 5 апреля в зоне АТО было зафиксировано 27 обстрелов украинских позиций со стороны террористов.

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