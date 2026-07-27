Подразделение Отряды Буданова ликвидировало трех пилотов Рубикона в Днепрорудном — СМИ

27 июля, 18:58
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Еще один военнослужащий был ранен в результате дистанционного подрыва фугасного заряда (Фото: Томас Питер / REUTERS)

Еще один военнослужащий был ранен в результате дистанционного подрыва фугасного заряда (Фото: Томас Питер / REUTERS)

Подразделение Отряды Буданова осуществило успешную атаку на военнослужащих российской дроновой группировки Рубикон.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в подразделении.

По данным источника, атака на «рубиконовцев» была проведена в 10:00 в городе Днепрорудное на временно оккупированной территории Запорожской области.

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Путем дистанционного подрыва фугасного заряда удалось ликвидировать трех пилотов Рубикона и ранить четвертого.

В подразделении отметили, что этот экипаж долгое время терроризировал мирных жителей Запорожья неизбирательными атаками с применением дронов, и назвали эту атаку возмездием, которое ждет каждого российского военного преступника.

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По данным источника, информацию о ликвидации подтверждают и перехваченные переписки российских военнослужащих.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Запорожская область Война России против Украины Рубикон

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