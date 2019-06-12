Массовое отравление на крестинах в Волынской области: госпитализированы 12 человек Сегодня, 16:04 Цей матеріал також доступний українською ID 1 662 222/pixabay.com Среди пострадавших есть двое детей ID 1 662 222/pixabay.com

На крестинах в кафе в городе Ковель в Волынской области произошло массовое отравление гостей.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате 12 человек были госпитализированы.

По предварительной информации, в одном из заведений общественного питания в Ковеле во время празднования крестин отравились гости.

В инфекционное отделение местной больницы госпитализировали 12 человек, среди которых двое детей.

Полицейские устанавливают все обстоятельства этого уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,7 тыс. грн. или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червона Рута произошло массовое отравление гостей.