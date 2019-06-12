Массовое отравление на крестинах в Волынской области: госпитализированы 12 человек
На крестинах в кафе в городе Ковель в Волынской области произошло массовое отравление гостей.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В результате 12 человек были госпитализированы.
По предварительной информации, в одном из заведений общественного питания в Ковеле во время празднования крестин отравились гости.
В инфекционное отделение местной больницы госпитализировали 12 человек, среди которых двое детей.
Полицейские устанавливают все обстоятельства этого уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,7 тыс. грн. или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Ранее во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червона Рута произошло массовое отравление гостей.