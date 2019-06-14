Осторожно, Собчак! 14 июня, 15:16 PR Цей матеріал також доступний українською Организатор мероприятия nlp-federation Скандальная телеведущая Ксения Собчак выступит на киевском фестивале «Фитнес для мозга» Организатор мероприятия nlp-federation

Скандальная телеведущая Ксения Собчак выступит на киевском фестивале «Фитнес для мозга» уже с 29 по 30 июня во Дворце Спорта!

Если вам надоело тратить время впустую, вы хотите найти себя, реализоваться и воплотить свои мечты уже в ближайшее полгода, тогда вам нельзя пропускать это событие!

Конкретные инструменты для самореализации и никаких размышлений о высоком! Только практика от самых успешных спикеров из разных сфер.

Гостей фестиваля «Фитнес для мозга» ждет:

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: достигаем целей с помощью психологии. Теория и практика от 4 спикеров. А также выступление Дмитрия Дубилета, который на собственном опыте расскажет, как в критические моменты переворачивать ситуацию и быть в плюсе.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: Совместное выступление Ксении Собчак и Евгения Черняка. Выступление известного бизнес-тренера Ицхака Пинтосевича.

ЗАВЕРШЕНИЕ 2-ГО ДНЯ: Отрывная вечеринка с бассейном на крыше дома и выступление популярной группы «MOZGI»!

Фестиваль способен изменить твою жизнь!

Подробная программа и больше информации:

https://nlp-federation.com