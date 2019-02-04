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Определился состав экспедиции украинцев в Антарктиду

Сегодня, 15:46
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EPA

10 мужчин и 2 женщины отправятся на станцию Академик Вернадский в Антарктиде

Украина определила состав экспедиции, которая отправится зимовать на станцию Академик Вернадский в Антарктиде.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, в антарктическую экспедицию в этом году отправятся 10 мужчин и две женщины.

Восемь участников планируемой экспедиции ранее уже зимовали на станции, а четверо поедут впервые.

Одна из участниц будет работать на станции врачом, а другая будет проводить исследования по биологии. Среди мужчин также один ученый биолог, два геофизика, три метеоролога, а также системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи и повар.

Выезд в Антарктиду запланирован на конец марта 2019 года.

Для очередной 24-й экспедиции впервые провели открытый отбор участников, которые подавали документы в течение октября-ноября прошлого года.

Украина - одна из 30 стран мира, которая имеет постоянную станцию в Антарктике, функционирующую круглый год. Ежегодно на станцию Академик Вернадский отправляется экспедиция продолжительностью год. Также во время антарктического лета проводятся сезонные экспедиции. Последняя такая сезонная экспедиция стала крупнейшей за последние 18 лет, участники которой будут работать в Антарктиде около двух месяцев во время полярного лета.

Теги:   Антарктида

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