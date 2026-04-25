Батальон БпС 63-й ОМБр во главе с Олегом Ляшко расширяют до полка

Батальон беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в составе 3-го армейского корпуса во главе с экс-депутатом Олегом Ляшко расширяют до полка, сообщил Telegram-канал милитаристского направления In Factum.

«Всем нам известный комбат Олег Ляшко становится комполком. Уважение. Он тихо, спокойно и методично строит неплохую военную карьеру. Сумев организовать одно из лучших подразделений БпС в составе линейной бригады», — говорится в заметке.

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Бойцы батальона беспилотных систем 63-й ОМБр также подтвердили расширение подразделения.

«С благословения командира сообщаю и прошу огласки: ББпС 63-й омбр было масштабировано до отдельного полка в составе 3-го АК, и мы ищем таланты на „крылья“ (ударные или разведывательные). Нужны сознательные, трудолюбивые люди без зависимостей от бухла, наркоты и азартных игр», — пишет в соцсети Х пользователь Михаил Сергеевич.

26 января Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады от Радикальной партии, который сейчас служит в ВСУ и является командиром батальона беспилотных систем 63-й бригады, получил от президента Украины орден За заслуги III степени.

Награждение состоялось во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений Е-баллы.

О том, что Ляшко является командиром батальона 63-й ОМБр, подтвердили в 2024 году представители 11-го армейского корпуса Сухопутных войск.

По словам офицеров, во время службы Ляшко в 63-й ОМБР на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника.