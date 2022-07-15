«Цинизм как он есть». Оккупанты требуют у мариупольцев 25 тысяч гривен за погребение погибших — советник мэра

15 июля, 14:24
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты требуют у мариупольцев 25 тысяч гривен за погребение погибших на кладбище, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

«25 тысяч гривен. Такая цена за погребение на кладбище в пгт Ялта погибших мариупольцев в отдельной могиле», — написал он в Telegram.

По его словам, по такой цене подразделение МЧС агрессора, базирующееся на побережье Азовского моря, находит по адресу в Мариуполе и привозит в Ялту труп погибшего.

Видео дня

«Местные коллаборанты предоставляют гроб и вырытую могилу. Руководит схемой уже знакомый урзуфский „Мопсик“ — Аврамов Анатолий Константинович. Колобранты и оккупанты, пользуясь случаем, зарабатывают на мариупольцах на всем — от откровенного мародерства до схем захоронения и троговлей дизтопливом. Цинизм как он есть», — написал Андрющенко.

https://www.youtube.com/watch?v=dw0Z969tLZ0&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Погребение Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Журналист газеты Toronto Star Рик Бреннан (слева) спорит с владельцем бензоколонки Нейлом Шепердом, который отказывается заправлять его автомобиль, сделанный в СССР. Торонто, Канада, 21 мая 1980 года (Фото:Reg Innell / Toronto Star / Toronto Public Library)
За что в 1980-х мир ненавидел россиян /
Санкции и бойкот всего советского — так реагировал Запад на вторжение СССР в Афганистан
15 июля, 12:35
Страны
Алексей Мордашов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)
И TUI с ними! /
Российский олигарх Мордашов сократил свою долю в крупнейшем туроператоре Европы, уменьшилось ли его влияние?
15 июля, 08:34
Компании / Рынки
Некоторые люди чувствуют злобу, когда голодны и на это есть физиологические причины (Фото:Priscilla Du Preez/Unsplash)
Правильное питание /
Голод — это тоже эмоция и с ней можно бороться. Вы этого не знали и потому набираете вес
15 июля, 08:08
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X