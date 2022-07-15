«Цинизм как он есть». Оккупанты требуют у мариупольцев 25 тысяч гривен за погребение погибших — советник мэра 15 июля, 14:24 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты требуют у мариупольцев 25 тысяч гривен за погребение погибших на кладбище, заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

«25 тысяч гривен. Такая цена за погребение на кладбище в пгт Ялта погибших мариупольцев в отдельной могиле», — написал он в Telegram.

По его словам, по такой цене подразделение МЧС агрессора, базирующееся на побережье Азовского моря, находит по адресу в Мариуполе и привозит в Ялту труп погибшего.

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«Местные коллаборанты предоставляют гроб и вырытую могилу. Руководит схемой уже знакомый урзуфский „Мопсик“ — Аврамов Анатолий Константинович. Колобранты и оккупанты, пользуясь случаем, зарабатывают на мариупольцах на всем — от откровенного мародерства до схем захоронения и троговлей дизтопливом. Цинизм как он есть», — написал Андрющенко.

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