Оккупанты похитили и пытают еще одного работника Запорожской АЭС — Энергоатом 28 июля, 23:39 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты похитили и постоянно пытают сотрудника Запорожской атомной электростанции Сергея Потынга.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

«Более месяца назад, 23 июня 2023 года, захватчики похитили инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потынга», — говорится в сообщении.

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С момента российской оккупации он оставался в Энергодаре и работал на станции. Сообщается, что его видели в отделении полиции, где россияне держат жителей города и работников ЗАЭС. Близкие мужчины, которые остаются в городе, подтверждают, что он жив.

«Сергей, находясь в настоящем плену россиян, регулярно подвергается пыткам и физическому насилию. А после пыток захватчики каждый раз отправляют инженера в больницу, чтобы он не умер», — добавили пресс-службе компании.

Оккупанты до сих пор не выдвинули мужчине никаких обвинений, однако продолжают издевательства и репрессии, пишет Энергоатом.