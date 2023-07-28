Оккупанты похитили и пытают еще одного работника Запорожской АЭС — Энергоатом
Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты похитили и постоянно пытают сотрудника Запорожской атомной электростанции Сергея Потынга.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
«Более месяца назад, 23 июня 2023 года, захватчики похитили инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потынга», — говорится в сообщении.
С момента российской оккупации он оставался в Энергодаре и работал на станции. Сообщается, что его видели в отделении полиции, где россияне держат жителей города и работников ЗАЭС. Близкие мужчины, которые остаются в городе, подтверждают, что он жив.
«Сергей, находясь в настоящем плену россиян, регулярно подвергается пыткам и физическому насилию. А после пыток захватчики каждый раз отправляют инженера в больницу, чтобы он не умер», — добавили пресс-службе компании.
Оккупанты до сих пор не выдвинули мужчине никаких обвинений, однако продолжают издевательства и репрессии, пишет Энергоатом.