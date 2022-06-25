Оккупанты обстреляли поселок в Черниговской области

25 июня, 05:02
Цей матеріал також доступний українською
Российская ракета (иллюстративная фото_ (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

Российская ракета (иллюстративная фото_ (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

Поселок Десна Черниговской области подвергся очередному ракетному обстрелу оккупантов.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем. Прошу не публиковать фото и видео "прилетов", - сообщил он.

Видео дня
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Черниговская область Чернигов Ракетные удары Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X