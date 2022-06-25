Оккупанты обстреляли поселок в Черниговской области
Российская ракета (иллюстративная фото_ (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)
Поселок Десна Черниговской области подвергся очередному ракетному обстрелу оккупантов.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
«Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем. Прошу не публиковать фото и видео "прилетов", - сообщил он.
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