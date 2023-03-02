Оккупанты обстреляли Купянский район

2 марта, 20:50
Поделиться:
Последствия российская обстрела Купянского района (Фото:Купянская городская военная администрация)

Последствия российская обстрела Купянского района (Фото:Купянская городская военная администрация)

В четверг, 2 марта, российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области. Погибла одна женщина.

Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Канашевича.

Оккупанты из РСЗО обстреляли село Подолы в Харьковской области.

Глава города напомнил жителям общины о необходимости эвакуации в более безопасные регионы страны.

Видео дня

Ранее в Купянской территориальной громаде объявили об обязательной эвакуации детей и маломобильных категорий населения.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Купянск Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X