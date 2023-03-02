Оккупанты обстреляли Купянский район 2 марта, 20:50 Последствия российская обстрела Купянского района (Фото:Купянская городская военная администрация)

В четверг, 2 марта, российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области. Погибла одна женщина.

Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Канашевича.

Оккупанты из РСЗО обстреляли село Подолы в Харьковской области.

Глава города напомнил жителям общины о необходимости эвакуации в более безопасные регионы страны.

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Ранее в Купянской территориальной громаде объявили об обязательной эвакуации детей и маломобильных категорий населения.

