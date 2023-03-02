Оккупанты обстреляли Купянский район
Последствия российская обстрела Купянского района (Фото:Купянская городская военная администрация)
В четверг, 2 марта, российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области. Погибла одна женщина.
Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Канашевича.
Оккупанты из РСЗО обстреляли село Подолы в Харьковской области.
Глава города напомнил жителям общины о необходимости эвакуации в более безопасные регионы страны.
Ранее в Купянской территориальной громаде объявили об обязательной эвакуации детей и маломобильных категорий населения.