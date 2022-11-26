«До 25-го числа хотят нас выбить». Оккупант, воюющий на Донецком направлении, волнуется из-за вероятного наступления ВСУ — перехват

26 ноября, 19:15
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Оккупант боится наступления ВСУ — перехват разговора (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Оккупант боится наступления ВСУ — перехват разговора (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Военнослужащий РФ рассказал в телефонном разговоре о своем волнении из-за предполагаемого наступления ВСУ на Донецком направлении. Также он сообщил о нехватке личного состава и «200-х» командирах.

Об этом говорится в аудиоперехвате, обнародованном пресс-службой Главного управления разведки МО Украины в Telegram.

«Хохлы технику на нас сводят. До 25-го числа хотят нас выбить — приказ дан от америкосов. Короче, здесь сейчас начальник уезжает. Здесь мы смотрим на них — п**дец вообще. Народа нет у нас. Командир роты уже четвертый, командир взвода — все меняются, людей убивают. У нас людей вообще не осталось, даже нечего есть», — говорится в радиоперехвате.

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Также оккупант попросил не передавать ему каши, потому что он их ест уже полтора месяца.

«Нам еда эта… лук и чеснок больше всего нужны», — добавил военный РФ.

https://www.youtube.com/embed/I0HfgA1qSOE
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Разведка Российский солдат Перехват Война России против Украины

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