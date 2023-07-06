Суд вынес приговор чиновнику, который требовал 150 тысяч гривен у жены погибшего бойца 6 июля, 12:11 Задержание заместителя командира воинской части (Фото:ГБР)

Измаильский горрайонный суд Одесской области признал виновным в злоупотреблении влиянием заместителя командира воинской части, который вымогал деньги у жены погибшего военного. Ему назначено наказание в виде 2 лет содержания в дисциплинарном батальоне.



Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



В марте 2022 года заместитель командира воинской части сказал жене погибшего военного, что она и ее дети могут получить денежную помощь от государства в размере 15 млн грн. Он пообещал посодействовать с оформлением и ускорить выплату, если ему отдадут процент от нее — 150 тысяч гривен.

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Военнослужащего задержали во время получения взятки. На следующий день ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Обвиняемый во время заседания признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении.