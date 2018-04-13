Одиозный экс-"регионал" возглавил Переяслав-Хмельницкую РГА

Главой районной государственной администрации в Переяслав-Хмельницком (Киевская область) стал бывший "регионал" Юрий Клименко.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента 7 апреля.

13 апреля, после официального представления Клименко на новой должности, первый заместитель председателя Переяслав-Хмельницкой РГА Юрий Бобровник объявил о выходе из Блока Петра Порошенко.

Юрий Клименко работал руководителем организации Партии регионов и во время Революции достоинства, по словам Бобровника, устраивал вместе с силовиками облавы на активистов.

Заместитель Клименко в комментарии изданию Громада Київщини напомнил, что экс-"регионал" во время акций в 2013-2014 годах организовывал сбор людей на "антимайдан" за деньги.

"Работал во всех командах, начиная с 2000-х годов, когда происходила фальсификация за (Виктора) Януковича. Тогда колоссальное количество земель было роздано вдоль Днепра и по району", - характеризует Клименко Бобровник.

Зимой 2014 года в Переяславе Клименко также организовал съезд руководства Партии регионов с участием Константина Затулина, Олега Царева и др. Мероприятие посвятили празднованию Переяславской рады и "дружбы с РФ".

Клименко в 2013 году возглавил Чернобаевскую РГА в Черкасской области. До этого занимал должность заместителя председателя РГА Мироновского района Киевской области. В Черкасской области возглавлял районную организацию Партии регионов. Среди прочего также отказался получить повестку о мобилизации во время первой волны в армию.

"(Заместитель председателя областной организации БПП Виталий) Ярема планирует баллотироваться по 90 округу, в который входит Переяслав-Хмельницкий. Его кандидатура уже получила предварительное согласование в БПП", - пишет издание со ссылкой на свои источники.

Напомним, ранее министр энергетики Владимир Демчишин пообещал проверить информацию относительно назначенного временно исполняющим обязанности еще одного экс- "регионала" директора госпредприятия Полтавское управление геофизических работ Владимира Гладуне.