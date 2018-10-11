Одесский суд продлил арест экс-директору детского лагеря Виктория

Пожар в лагере Виктория произошел в сентябре 2017 года

Киевский районный суд Одессы сегодня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Петросу Саркисяну – бывшему директору детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса Виктория, в котором в 2017 году во время пожара погибли три воспитанницы творческого коллектива Адель.

Как передает УНИАН, содержание в СИЗО мужчине продлено еще на два месяца.

Саркисян подозревается в нарушении техники пожарной безопасности, и, кроме того, в настоящее время вышеназванный райсуд рассматривает объединенное дело экс-директора и его заместителя Татьяны Ланиной, которая подозревается в присвоении 120 тыс. грн бюджетных средств.

Как сообщается, в четверг, 11 октября, во время заседания было допрошено несколько свидетелей, в том числе девочка, проживавшая в сгоревшем корпусе, а также руководитель благотворительного фонда К Оксана Дроган, проживающая рядом с Викторией.

Дроган сообщила о том, что видела момент начала пожара, когда возвращалась домой от друзей. По ее словам, пожару предшествовала яркая вспышка, после чего во всех соседних коттеджах погас свет. Она также утверждает, что слышала, как художественный руководитель Адели винила себя в гибели детей.

Опрошенная девочка сказала, что пожарная сигнализация до трагедии в лагере срабатывала без причины и сотрудники комплекса ее отключали, а мать ребенка предположила, что причиной возгорания мог стать поджог.

Напомним, что в ночь на 16 сентября 2017 года в Одессе начался пожар в лагере Виктория. Огонь полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, где находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двух детей. Позже сообщили, что на пепелище нашли останки третьей погибшей девочки.

Позже судмедэксперты идентифицировали останки трех девочек. Ими оказались 8-летняя София Мазур, 9-летняя Настя Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий.

Из решения суда стало известно, что сотрудники лагеря вызвали спасателей только через полчаса после начала пожара. Они пытались потушить огонь самостоятельно.