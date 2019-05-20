Марк Мэнсон
Умные люди и глупые поступки. Как развить в себе эмоциональный интеллект
Иван Яковина
21 мая: В Крыму ищут сторонников независимости
Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

На Донбассе в результате спецоперации уничтожено более 20 единиц техники оккупантов — волонтер

20 мая, 09:58
2583
Цей матеріал також доступний українською
На Донбассе в результате спецоперации уничтожено более 20 единиц техники оккупантов — волонтер - фото

Минобороны

Оккупантов атаковали во время ротации

В Первомайске Луганской области в результате спецоперации против оккупационных сил РФ была уничтожена 21 единица техники противника.

Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, хорошо знакомый с ситуацией на фронте.

По его словам, удар по оккупантам был нанесен во время ротации одной из группировок.

«Разведкой была получена информация о точном времени и месте начала ротации у противника. Именно в тот момент, когда вся техника была выставлена на открытой местности, а личный состав был абсолютно расслаблен и не пойми, кто чем занимался, именно в этот момент началась боевая операция», — говорится в сообщении.

Ведя огонь сразу с трех направлений так называемая «третья сила» уничтожила четыре МТЛБ, в том числе два с установленными на них зенитками, грузовики КамАЗ и УРАЛ, а также 15 единиц другого автотранспорта (таблетки, УАЗы).

«Пока противник вычислял, откуда работала первая группа, и начинал ответные действия по ним, там уже никого не было, а с совсем другого места начиналась работа следующей группы. Все группы абсолютно спокойно сделали свою работу и также спокойно и слаженно отошли на безопасное расстояние», — написал волонтер.

При этом отмечается, что потери оккупантов в живой силе пока не установлены.

Теги:   Донбасс ООС

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Геополитика

Вчера, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
Компании/Рынки

Вчера, 09:30

img
Когда исчезнет Роттердам+ и причем здесь президент Зеленский, Ахметов и Коломойский
Политика

Вчера, 17:29

img
ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп

ТОП 3

События

Вчера, 08:03

img
Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху
8245
События

Вчера, 13:52

img
Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ
7982
События

20 мая, 15:55

img
Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости с правом залога в размере 20 млн грн
7835