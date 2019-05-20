На Донбассе в результате спецоперации уничтожено более 20 единиц техники оккупантов — волонтер 20 мая, 09:58 2583 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Оккупантов атаковали во время ротации Минобороны

В Первомайске Луганской области в результате спецоперации против оккупационных сил РФ была уничтожена 21 единица техники противника.

Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, хорошо знакомый с ситуацией на фронте.

По его словам, удар по оккупантам был нанесен во время ротации одной из группировок.

«Разведкой была получена информация о точном времени и месте начала ротации у противника. Именно в тот момент, когда вся техника была выставлена на открытой местности, а личный состав был абсолютно расслаблен и не пойми, кто чем занимался, именно в этот момент началась боевая операция», — говорится в сообщении.

Ведя огонь сразу с трех направлений так называемая «третья сила» уничтожила четыре МТЛБ, в том числе два с установленными на них зенитками, грузовики КамАЗ и УРАЛ, а также 15 единиц другого автотранспорта (таблетки, УАЗы).

«Пока противник вычислял, откуда работала первая группа, и начинал ответные действия по ним, там уже никого не было, а с совсем другого места начиналась работа следующей группы. Все группы абсолютно спокойно сделали свою работу и также спокойно и слаженно отошли на безопасное расстояние», — написал волонтер.

При этом отмечается, что потери оккупантов в живой силе пока не установлены.