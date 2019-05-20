На Донбассе в результате спецоперации уничтожено более 20 единиц техники оккупантов — волонтер
В Первомайске
Луганской области в результате спецоперации против оккупационных сил РФ была
уничтожена 21 единица техники противника.
Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, хорошо знакомый с ситуацией на фронте.
По его словам,
удар по оккупантам был нанесен во время ротации одной из группировок.
«Разведкой
была получена информация о точном времени и месте начала ротации у противника. Именно
в тот момент, когда вся техника была выставлена на открытой местности, а личный
состав был абсолютно расслаблен и не пойми, кто чем занимался, именно в этот
момент началась боевая операция», — говорится в сообщении.
Ведя огонь сразу
с трех направлений так называемая «третья сила» уничтожила четыре МТЛБ,
в том числе два с установленными на них зенитками, грузовики КамАЗ и УРАЛ, а также 15 единиц другого автотранспорта (таблетки, УАЗы).
«Пока противник
вычислял, откуда работала первая группа, и начинал ответные действия по ним,
там уже никого не было, а с совсем другого места начиналась работа следующей
группы. Все группы абсолютно спокойно сделали свою работу и также спокойно и слаженно отошли на безопасное расстояние», — написал волонтер.
При этом
отмечается, что потери оккупантов в живой силе пока не установлены.