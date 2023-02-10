Боррель отреагировал на масштабный российский ракетный обстрел Украины

10 февраля, 21:36
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Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Ракетный обстрел территории Украины 10 января является очередным военным преступлением России. Европейский союз будет помогать украинскому народу до победы.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Боррель отреагировал на очередную российскую ракетную атаку на Киев, Харьков, Запорожье, Львов и другие города Украины, а также нарушение воздушного пространства Молдовы.

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«Удары по гражданским объектам — это военное преступление, и оно не останется безнаказанным. ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не победит», — подчеркнул он.

10 февраля российские оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет. Большинство вражеских ракет было сбито силами противовоздушной обороны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Жозеп Боррель Война России против Украины

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