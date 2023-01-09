Ракетный удар РФ по рынку в Харьковской области: количество жертв возросло 9 января, 12:43 Правоохранители на месте обстрела рынка в поселке Шевченково (Фото:Харьковская областная прокуратура)

В результате ракетного удара российских оккупантов по рынку в поселке Шевченково в Харьковской области в понедельник, 9 января, погибли две женщины.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Погибшим было 50 и 60 лет, уточняет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов со ссылкой на данные Областного центра экстренной медицинской помощи.

Видео дня

По информации прокуратуры, также пострадали три женщины и 10-летняя девочка. В то же время Синегубов сообщил о пяти пострадавших.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ракетный обстрел поселка Шевченково Купянского района произошел около 9:10 утра в среду, 9 января. По предварительным данным, россияне обстреляли населённый пункт из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ.

Ранее в Харьковской ОВА сообщали об одной погибшей и семерых раненых.