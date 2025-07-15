Убили 20 человек. Трем командирам армии РФ объявили подозрение в обстреле очереди возле магазина в Чернигове в 2022 году

Прокуратура сообщила о подозрениях трем командирам подразделений ВС РФ , которые причастны к обстрелу очереди за хлебом возле магазина в Чернигове 16 марта 2022 года, в результате чего погибли 20 человек и 28 получили ранения.

Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, речь идет о командире 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ и двух подчиненных командирах батальонных тактических групп.

По данным следствия, утром 16 марта 2022 года оккупанты открыли огонь по Чернигову из реактивных систем залпового огня Град. Обстрел был частью общего плана российского командования по окружению и оккупации города.

В момент атаки возле магазина находились местные жители, которые пришли за продуктами. Примененное оружие было неизбирательным и неточным, что привело к большому количеству жертв среди гражданского населения.

Командиру мотострелковой бригады РФ и двум командирам батальонно-тактических групп объявили о подозрении. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, а именно — умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Фото: Офис генерального прокурора

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.