Минимум семь погибших, восемь раненых. Российские оккупанты нанесли удар по центральному рынку Авдеевки 12 октября, 12:49 Последствия обстрела рынка в Авдеевке (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

По меньшей мере, семь человек погибли и восемь получили ранения в результате обстрела центрального рынка Авдеевки Донецкой области. Российские войска нанесли удар по нему утром в среду, 12 октября.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram и опубликовал фото последствий обстрела.



«Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в это время находилось немало людей. У таких обстрелов нет никакой военной логики — только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Будучи неспособными противостоять украинской армии, они „воюют“ с безоружными гражданскими», — написал он.

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Кириленко призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться.

«После победы мы все вернемся домой, а сейчас главное выжить!» — подчеркнул председатель ОВА.