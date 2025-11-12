В Херсоне обесточены несколько районов: остановился электротранспорт, возможны перебои с водой

По состоянию на утро среды, 12 ноября, в Херсоне частично обесточены три района из-за аварийного отключения.

Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация в Telegram.

Сейчас частично обесточены Днепровский, Корабельный и Центральный районы города.

Также временно остановлено движение электротранспорта. Херсонская МВА предупреждает, что возможны перебои с водой.

Специалисты работают над устранением повреждений. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 12:00.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что за прошедшие сутки российские оккупанты били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре Херсонской области.

Обстрелы РФ повредили три многоэтажки, 11 частных домов, помещения предприятий и газопровод. В результате российских атак пять человек получили ранения.

В Укрэнерго отметили, что за прошедшие сутки российские войска атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины. До конца суток в большинстве регионов Украины будут действовать почасовые графики отключений — от двух до четырех очередей.