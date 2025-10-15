NV рассказывает о компетенции и мировоззрении Залужного, который не позволяет связывать свой бэкграунд с политическими играми военного времени (Фото: NV)

Седьмой номер аналитического издания NV о политике, бизнесе, обществе — в продаже! Журнал NV № 7/2025 уже можно купить онлайн и офлайн. Рассказываем о топ-5 главных материалов номера, которые стоит прочитать не откладывая.

Специально для NV.ua редакция журнала сделала обзор главных материалов нового номера: как продолжает служить Украине «железный генерал» Валерий Залужный; история рекордного восхождения пяти украинских ветеранов после ампутаций на Килиманджаро; какой взгляд на судьбоносные события настоящего и будущее Украины имеет историк Тимоти Снайдер; трендовые смартфоны — начнет ли Apple собственную историю складных смартфонов; а также разговор с президентом Финляндии на форуме YES о стратегии Трампа.

1 Какие цели преследует бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании

Получив из рук президента Зеленского высшую государственную награду — «Герой Украины», Валерий Залужный продолжил служить народу в должности посла в Великобритании. NV рассказывает о компетенции и мировоззрении Залужного, который не позволяет связывать свой бэкграунд с политическими играми военного времени. Авторы — Наталья Роп, Елизавета Драбкина.

2 Как украинские ветераны после ампутаций взошли на Килиманджаро — самую высокую гору Африки

NV знакомит с вдохновляющей историей четырех ветеранов с опытом ампутаций и ветеранки с ранением, которые одолели путь на самую высокую гору Африки. О людях, которые доказали: настоящая сила — не в мышцах. Она в команде, в вере и в решении сделать еще один шаг. Автор — Максим Бутченко.

3 Разговор с профессором истории Тимоти Снайдером

Американский историк и писатель рассказывает о политике Трампа, дальнейших событиях в российско-украинской войне, компромиссах, на которые ради перемирия нельзя согласиться, о восстановлении Украины, крайне выгодном для бизнеса Запада. Автор — Ольга Духнич.

4Какие смартфоны станут трендом в ближайшем будущем

Похоже, что в Apple действительно решились на выпуск первого складного iPhone. Если верить информированным источникам, первый такой смартфон от Apple планируют выпустить в 2026 году. NV знакомит с новейшими складными смартфонами конкурентов. Автор — Алексей Бондарев.

5 Разговор с президентом Финляндии, который играет в гольф с Трампом

NV представляет разговор лидера Финляндии Александра Стубба с американским политическим аналитиком Фаридом Закарией: о безопасности Украины и остальной Европы, умении Трампа договариваться, — записанный на форуме YES в Киеве. Также вы узнаете о вопросах от Бориса Джонсона, экс-премьера Великобритании, и, конечно, ответы на них.

Кроме того, неизменные авторские колонки, в этом выпуске — от Павла Казарина, Андерса Аслунда, Мирослава Мариновича, Ярослава Грицака и Светланы Ройз.

