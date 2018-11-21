Новые рейсы и еще один аэропорт. Какие перспективы воздушного транспорта откроются для Украины

Авиакомпания Ryanair анонсировала новые рейсы из Украины и билеты стоимостью от 5 евро. Об этом шла речь во время встречи президента Петра Порошенко с коммерческим директором Ryanair Дэвидом О'Брайеном. Об этом - в сюжете Радио НВ.
По каким направлениям будет летать лоукостер
За несколько лет лоукостер надеется увеличить пассажиропоток до 5 млн. Стороны договорились, что в ближайшее время компания инвестирует в украинскую экономику 1,5 млрд евро, сказал Дэвид О'Брайен.
Маршрут в Дублин откроют в мае, остальные - в апреле 2019 года
Он также добавил: из-за политики ЕС авиакомпания Ryanair не может запускать столько рейсов в Украину, сколько хотела бы.
"Первичная преграда сегодня не в Украине, а в протекционистской политике, которая исповедуется на уровне Евросоюза. Речь идет о Германии, Франции, Италии и Бельгии", - сказал О'Брайен.
Локуст будет летать по 5 направлениям. В частности, из Киева запланированы полеты в такие города, как Манчестер, Дублин, Афины, София и Пафос. Маршрут в Дублин откроют в мае, остальные - в апреле 2019 года.
Одесса, Херсон и Харьков - потенциальные города, куда может летать Ryanair, впоследствии сообщил Дэвид О'Брайен.
Сейчас самолеты из Борисполя отправляются по 12 направлениям, еще 5 - из Львова, напомнил президент Петр Порошенко.
Билеты
Авиаэксперт Богдан Долинце отметил, что по разным направлениям компания сама будет определять количество билетов. И это будет касаться преимущественно тех стран, которые пользуются спросом у украинцев. Это теплые страны и туристические города Европы. Варшава, Братислава, Лондон, Дюссельдорф и другие. Дешевые билеты также позволят Ryanair протестировать рынок, и, возможно, со временем увеличить количество мест на продажу.
Поскольку Ryanair планирует увеличить свое присутствие в Украине, президент предложил создать хаб, чтобы увеличить количество и повысить уровень сервисов, которые смогут получить самолеты ирландской авиакомпании.
Новый аэропорт в Украине
Новый современный аэропорт в Украине могут построить уже через несколько лет, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Построить его планируют в городке Соленое между Запорожьем и Днепром. Рабочее название - Приднепровье.
Аэропорт построят по модели государственно-частного партнерства
По словам министра, это правильное стратегическое решение для страны, ведь аэропорт станет воздушными воротами для Днепра, Запорожья и Кривого Рога. И это лучше, чем без конца ремонтировать старое, заявил Владимир Омелян.
Омелян надеется, что новый аэропорт будет успешно функционировать параллельно с реконструированным аэропортом в Запорожье.
Городок Соленое расположен в 30 км от центра Днепра и в 40 км - от центра Запорожья. Кроме этого, в 5 км от поселка проходит дорога H-08, которую капитально отремонтировали на участке Днепр-Запорожье.
Бюджет на строительство, по предварительной информации, миллиард гривен. Сумма первого транша - 200 млн грн - уже заложена в государственный бюджет на следующий год.
Кто будет строить
При строительстве аэропорта, вероятно, будет использована модель государственно-частного партнерства: государство будет строить взлетно-посадочную полосу, а частный инвестор - остальное. Впрочем, вопрос в том, кто будет потенциальным инвестором, отметил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк. Ведь миллиарда действительно на весь проект недостаточно.
Аэропорт в Днепре подконтрольный частным структурам бизнесменов Александра Ярославского и Игоря Коломойского. И это может быть одна из причин, почему возникла идея построить новый, говорит эксперт. После финального решения о строительстве нового аэропорта перспективы выделения денег из бюджета для модернизации аэропорта в Запорожье очень сомнительные, рассказал Сергей Вовк.
Это соответствует государственной стратегии интеграции с Евросоюзом, рассказал эксперт по вопросам транспортного планирования Дмитрий Беспалов. По его словам, новые аэропорты в регионах - это реализация децентрализации.
В 1991 году 50 аэропортов соединяли Украину с миром. Сегодня работает 20 аэропортов, две трети из них нуждаются в реконструкции. Министерство намерено до 2030 года возродить все 50 объектов.
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