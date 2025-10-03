28 сентября в Бучанском городском парке состоялся благотворительный забег Kind Hearts Run, посвященный Всемирному дню сердца. Генеральным партнером события стала сеть супермаркетов NOVUS — компания со 100% литовскими инвестициями, которая уже много лет системно поддерживает социальные и благотворительные инициативы в Украине.

Благодаря совместным усилиям клиентов NOVUS и участников мероприятия удалось собрать 4,8 млн грн. на приобретение мобильного рентген-аппарата для детской реанимации Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова. Вклад NOVUS составляет 4 млн 756 тыс. грн от общей стоимости аппарата. Оборудование уже передано медучреждению и в ближайшее время станет помогать врачам в спасении маленьких пациентов.

Фото: NOVUS. На фото справа налево: Кристина Ивченко – руководитель отдела внешних коммуникаций и связей с общественностью NOVUS, Сергей Сиромаха – заместитель директора по клиническим и организационным вопросам Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова, Валерия Татарчук – основательница БФ «Твоя опора»

Кристина Ивченко — руководитель отдела внешних коммуникаций и связей с общественностью NOVUS:

«Маленькие добрые дела для детей создают большое будущее для всех. Вместе с клиентами мы в очередной раз доказали, что сила небольших взносов способна менять судьбы. В этом рентген-аппарате есть частичка каждого, кто в течение года приобрел хотя бы одну наклейку-сердце на кассе NOVUS. Теперь этот аппарат будет работать для сотен детей, даря им шанс на здоровое будущее и возможность жить полной жизнью».

Фото: NOVUS. Кристина Ивченко

Участники и гости забега, организованного благотворительным фондом «Твоя опора» смогли не только помочь детям, но и приобщиться к ярким активностям. Для самых маленьких NOVUS создал семейную зону с мастер-классами, развлечениями, аниматорами и подарками, где царила теплая и уютная атмосфера.

Маленькие посетители могли участвовать в детском забеге в костюмах супергероев, а взрослые выходили на дистанцию основного забега на 4,5 км. NOVUS поддерживал участников свежими фруктами, помогая добавить сил и энергии на всех этапах забега.

«Большое маленькое сердце» — добрые дела каждый день

Благотворительный проект «Большое маленькое сердце», который NOVUS реализует вместе с БФ «Твоя опора», действует в сети уже более трех лет. Каждый покупатель может приобщиться к доброму делу, приобретя наклейку-сердце на кассе супермаркета. Благодаря этому механизму совместными усилиями уже удалось передать более 18 млн грн на современное медицинское оборудование для института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова.

Сергей Сиромаха, заместитель директора по клиническим и организационным вопросам Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова: «Мобильный рентген-аппарат критически важен для быстрой диагностики маленьких пациентов в реанимации и отделении интенсивной терапии. Он дает врачам возможность действовать без промедлений и дарит детям шанс на жизнь. Мы искренне благодарны фонду „Твоя опора“ и партнеру NOVUS за поддержку, без которой этот проект был бы невозможен».

Ежегодно в Украине 3500 тысячи детей рождаются с пороками сердца, и значительная часть из них нуждается в неотложной операции уже в первые месяцы жизни. Современное оборудование становится реальным шансом спасти сотни маленьких пациентов. Поэтому каждая наклейка-сердце, купленная клиентами NOVUS, превращается в конкретные вещи: аппараты для реанимации, системы мониторинга, рентген-установки, которые спасают детей ежедневно.

Валерия Татарчук, основательница БФ «Твоя опора»:

«Детские сердечные пороки — вызов, с которым ежегодно сталкиваются сотни семей. Kind Hearts Run объединяет людей, чтобы дать этим детям шанс на здоровое будущее. В этом году мы смогли достичь невероятного результата — 4,8 млн грн, и за этими цифрами стоят спасенные жизни и надежда тех, кто нуждается в помощи».

NOVUS традиционно поддерживает благотворительные спортивные события, развивает семейные и социальные инициативы и системно инвестирует в помощь детям. Kind Hearts Run стал ярким примером того, как бизнес, благотворительность и общество могут объединяться ради крайне важной цели — сохранения детской жизни.