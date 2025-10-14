Когда 24 февраля 2022 года в украинских городах прогремели первые взрывы, команда NOVUS прежде всего искала способ поддержать людей. Уже через несколько дней стало понятно, что помощь должна быть системной. Так родился благотворительный фонд Food for Ukraine — совместная инициатива, объединившая литовцев и украинцев, основанная бенефициаром NOVUS Раймондасом Туменасом.

Раздача продуктов многодетным семьям от Food for Ukraine

«Мы начали с первых дней войны, буквально с нескольких фур гуманитарной помощи, которые отправились с нашего склада в Киеве. Вскоре стало понятно, что такая поддержка должна быть постоянной. Именно тогда мы официально основали фонд Food for Ukraine, чтобы действовать последовательно. За три с половиной года фонд передал продуктовую помощь более 340 тысячам украинцев — это 134 грузовика с продуктами на сумму более 155 миллионов гривен (3,3 миллиона евро). Я благодарен каждому, кто присоединяется к нашей инициативе. Только вместе мы можем достигать таких результатов», — говорит Раймондас Туменас.

Бенефициар NOVUS и основатель фонда Food for Ukraine Раймондас Туменас / Фото: NOVUS

В продовольственные наборы входит все необходимое для ежедневной жизни: молоко, крупы, консервы, супы и лапша быстрого приготовления, сладости, масло, чай, средства гигиены. Обычные вещи, которые для тех, кто потерял дом или оказался в беде, становятся символом заботы и надежды.

За эти годы фонд превратился в мощную гуманитарную платформу, поставив 2,7 миллиона килограммов продуктов в разные регионы Украины. Часть помощи направляется в прифронтовые области, в частности на Харьковщину, а также в общины, где проживают переселенцы, многодетные семьи, одинокие матери, пожилые люди и люди с инвалидностью. Продуктовые наборы стали реальной поддержкой для семей, которые ежедневно живут в состоянии неопределенности и нуждаются в ощущении стабильности и заботы.

Ирина, переселенка из Донецка, вспоминает, как родила сына через месяц после начала полномасштабного вторжения:

«Хоть я и работаю, но все дорожает, денег не хватает. Поэтому когда приходят такие пакеты — это огромное облегчение. И большое „спасибо“».

Вынужденно перемещенный Владимир Яковлевич из Сум, который сейчас живет с дочкой в Буче, добавляет:

«Спасибо, что о нас не забывают — и как о переселенцах, и как о людях с инвалидностью. Это важно знать, что ты не наедине с проблемами».

фото: раздача продуктовых наборов вынужденно перемещенным лицам и людям с инвалидностью

Раздача продуктовых наборов Раздача продуктовых наборов вынужденно перемещенным лицам и людям с инвалидностью

Когда бизнес берет на себя ответственность

NOVUS основали 16 лет назад. Это компания со стопроцентным литовским капиталом, но сердце ее бизнеса давно бьется в Украине. Сегодня сеть насчитывает более 140 магазинов и более 7000 сотрудников, которые ежедневно работают для украинцев.

«В прошлом году NOVUS уплатил более 2,8 миллиарда гривен налогов и проинвестировал 385 миллионов гривен в программу энергонезависимости, чтобы обеспечить стабильную работу даже во время отключений электроэнергии. А всего за последние три с половиной года компания направила более 200 миллионов гривен на благотворительность. Мы работаем бок о бок с украинцами и для украинцев, потому что верим в эту страну и ее огромный потенциал. NOVUS был и остается частью жизни Украины, не только как бизнес, а как сообщество, которое верит в ее будущее», — отмечает Раймондас Туменас.

Фото: Супермаркет NOVUS

Человечность, которая объединяет

Фонд Food for Ukraine стал символом партнерства между Литвой и Украиной, а также примером того, как бизнес может менять жизнь людей к лучшему. Компания NOVUS, стоящая за этой инициативой, доказывает, что ответственный бизнес может быть опорой страны не только экономически, но и по-человечески — с искренним сочувствием, заботой и готовностью действовать.

«Мы постоянно получаем благодарности от людей, для которых один продуктовый набор становится поддержкой на неделю или две. В этом и заключается сила гуманитарной работы: маленькие поступки, объединенные вместе, создают большое дело. Мы верим, что даже в самые темные времена человечность не исчезает. Именно она дает силу помогать и идти вперед. Пока есть команда, которая верит в свое дело, мы справимся»,— говорит Нериюс Удренас, руководитель фонда.

Команда Food for Ukraine продолжает привлекать единомышленников и филантропов из Литвы и других стран, чтобы обеспечить стабильность и непрерывность помощи. И хотя сегодня поддерживать деятельность фонда в прежних объемах непросто, в фонде убеждены, что главное — не опускать рук.

«Наш фонд создан, чтобы поддерживать людей в самые трудные моменты. Мы не просто передаем продукты, мы даем ощущение заботы, веры и уверенности, что ты не остался один. Это наш способ сказать: мы рядом, мы вас видим, мы с вами», — добавляет Удренас.

Фонд основан на простой, но важной идее — верить в людей, которые не проходят мимо чужой боли. Эта вера объединила Литву и Украину, сделав помощь символом человечности и взаимной поддержки.