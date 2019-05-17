Бойцы ОС выследили и уничтожили грузовик, подвозивший оккупантам боеприпасы - видео
Военнослужащие
Объединенных сил выследили и уничтожили грузовик, который подвозил боеприпасы
на одну из передовых позиций оккупационных сил РФ.
Об этом сообщил у
себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин, в чьем распоряжении
оказалось соответствующее видео.
"Стабильно
где-то раз в неделю приезжал, и после его приездов с этой позиции противник с
еще большим рвением начинал массированно обстреливать наш передний край. Не надо
быть большим профи, чтобы понять, что грузовик подвозит на позиции боеприпасы и,
скорее всего, продукты и воду", - говорится в сообщении.
В связи с этим
украинские военные решили "серьезно взяться" за эту позицию и начали
фиксировать все, что вокруг нее происходит.
"В один из
теплых весенних дней боевая группа К-2 из 54-й бригады с помощью дрона
выследила этот грузовик, ну и, как положено, уничтожила. Грузовик можно
отправить на металлолом. Больше он подвозить боеприпасы не сможет", -
добавил волонтер.