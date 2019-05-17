Бойцы ОС выследили и уничтожили грузовик, подвозивший оккупантам боеприпасы - видео Сегодня, 10:03 2071 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Юрия Мысягина Бойцы 54-й бригады выследили грузовик с помощью дрона Скриншот с видео Юрия Мысягина

Военнослужащие Объединенных сил выследили и уничтожили грузовик, который подвозил боеприпасы на одну из передовых позиций оккупационных сил РФ.

Об этом сообщил у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин, в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

"Стабильно где-то раз в неделю приезжал, и после его приездов с этой позиции противник с еще большим рвением начинал массированно обстреливать наш передний край. Не надо быть большим профи, чтобы понять, что грузовик подвозит на позиции боеприпасы и, скорее всего, продукты и воду", - говорится в сообщении.

В связи с этим украинские военные решили "серьезно взяться" за эту позицию и начали фиксировать все, что вокруг нее происходит.

"В один из теплых весенних дней боевая группа К-2 из 54-й бригады с помощью дрона выследила этот грузовик, ну и, как положено, уничтожила. Грузовик можно отправить на металлолом. Больше он подвозить боеприпасы не сможет", - добавил волонтер.