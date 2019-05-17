Мелинда Хэринг
Вакарчук спасет Украину?
Иван Яковина
16 мая: Будущее Меркель и Евросоюза
Александр Гольц
С Путиным что-то произошло
Иван Яковина
Три безумных события в России
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Бойцы ОС выследили и уничтожили грузовик, подвозивший оккупантам боеприпасы - видео

Сегодня, 10:03
2071
Цей матеріал також доступний українською
Бойцы ОС выследили и уничтожили грузовик, подвозивший оккупантам боеприпасы - видео - фото

Скриншот с видео Юрия Мысягина

Бойцы 54-й бригады выследили грузовик с помощью дрона

Военнослужащие Объединенных сил выследили и уничтожили грузовик, который подвозил боеприпасы на одну из передовых позиций оккупационных сил РФ.

Об этом сообщил у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин, в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

"Стабильно где-то раз в неделю приезжал, и после его приездов с этой позиции противник с еще большим рвением начинал массированно обстреливать наш передний край. Не надо быть большим профи, чтобы понять, что грузовик подвозит на позиции боеприпасы и, скорее всего, продукты и воду", - говорится в сообщении.

В связи с этим украинские военные решили "серьезно взяться" за эту позицию и начали фиксировать все, что вокруг нее происходит.

"В один из теплых весенних дней боевая группа К-2 из 54-й бригады с помощью дрона выследила этот грузовик, ну и, как положено, уничтожила. Грузовик можно отправить на металлолом. Больше он подвозить боеприпасы не сможет", - добавил волонтер.

Теги:   Видео ООС Донбасс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 09:45

img
«Давай, закати какой-нибудь скандальчик, Сережа». Что говорят Косюк, Тигипко и Жеваго о Порошенко, Зеленском, ПриватБанке и экономике
Политика

Вчера, 19:45

img
Елисеев подтвердил уход с должности заместителя главы Администрации президента
Политика

Вчера, 20:10

img
Перед инаугурацией Зеленского: Луценко заявила, что сложит полномочия представителя президента в Раде

ТОП 3

События

Сегодня, 12:49

img
Выходные в июне - 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
15587
События

Вчера, 04:18

img
Коломойский вернулся в Украину
10555
События

Вчера, 11:17

img
В Киеве водитель автобуса разогнал торговцев, "оккупировавших" остановку - видео
7622