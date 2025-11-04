В Одессе временно запретили работу гостинично-ресторанного комплекса Palladium после инцидента с русской музыкой. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кипер отметил, что на время проверки деятельность заведения остановлена. Также он поручил департаментам ОВА, главам общин и другим государственным структурам провести разъяснительную работу с предпринимателями по соблюдению требований действующего законодательства.

«Всем заведениям общественного питания, отдыха, развлечений и торговли на территории области подчеркиваю: соблюдение законодательства о государственном языке, культуре, общественном порядке и требований военного положения является обязательным», — заявил глава ОВА.

Ранее СМИ писали, что в Одессе 1 ноября в ночном клубе Palladium включали песню на русском языке. В соцсетях распространили видео, где во время вечеринки диджей включил песню белорусских исполнителей, после чего в заведение приехала полиция.

После этого в Одесской областной военной администрации и вызвали правоохранителей.