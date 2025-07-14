НМТ 2025: Дополнительная сессия — точные даты и инструкция для поступающих
НМТ 2025 — Когда дополнительная сессия: даты и график проведения (Фото: VitalikRadko/depositphotos)
NV рассказывает, когда и для кого проведут дополнительную сессию национального мультипредметного теста.
Согласно календарному плану МОН, дополнительная сессия НМТ 2025 уже началась и продлится с 14 по 25 июля.
Кто может принять участие в дополнительной сессии НМТ 2025
Дополнительная сессия предусмотрена для абитуриентов, которые:
- Пропустили основную сессию из-за болезни или других форс-мажорных обстоятельств (предоставление соответствующих документов обязательно);
- Находились за границей или в зоне активных боевых действий и не смогли принять участие в основном тестировании;
- Столкнулись с техническими проблемами или другими непредсказуемыми ситуациями во время прохождения теста;
- Были зарегистрированы, но по объективным причинам не смогли явиться на определенную дату.
Важно отметить, что возможность пересдать НМТ во время дополнительной сессии не предусмотрена. Дополнительная сессия — это шанс для тех, кто не смог пройти тестирование в основной период.
Даты проведения дополнительной сессии НМТ 2025
Согласно Приказу Министерства образования и науки Украины, дополнительная сессия НМТ 2025 уже началась и продлится в течение июля:
- Регистрация на дополнительную сессию: 9−14 мая 2025 года;
- Изменение регистрационных данных: 9−19 мая 2025 года;
- Получение приглашения на НМТ: с 11 июля 2025 года;
- Основной этап дополнительной сессии: 14−25 июля 2025 года;
- Объявление результатов: до 30 июля 2025 года.
Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ 2025
Чтобы принять участие в дополнительной сессии, необходимо:
- Подать заявление через электронный кабинет абитуриента на сайте УЦОКО;
- Предоставить подтверждающие документы о причине пропуска основной сессии;
- Получить подтверждение о допуске к тестированию;
- Получить приглашение с датой и местом прохождения НМТ.
Как получить результаты в электронном кабинете
Чтобы просмотреть результаты НМТ-2025, нужно:
- зайти в электронный кабинет участника,
- перейти в раздел Результат НМТ-2025,
- загрузить информационную карточку участника, которая необходима для поступления в украинские вузы.
Также доступна карточка результатов по предметам — ее можно использовать для подачи документов в иностранные университеты.