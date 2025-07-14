НМТ 2025 — Когда дополнительная сессия: даты и график проведения (Фото: VitalikRadko/depositphotos)

NV рассказывает, когда и для кого проведут дополнительную сессию национального мультипредметного теста.

Согласно календарному плану МОН, дополнительная сессия НМТ 2025 уже началась и продлится с 14 по 25 июля.

Кто может принять участие в дополнительной сессии НМТ 2025

Дополнительная сессия предусмотрена для абитуриентов, которые:

Пропустили основную сессию из-за болезни или других форс-мажорных обстоятельств ( предоставление соответствующих документов обязательно);

предоставление соответствующих документов обязательно); Находились за границей или в зоне активных боевых действий и не смогли принять участие в основном тестировании;

Столкнулись с техническими проблемами или другими непредсказуемыми ситуациями во время прохождения теста;

Были зарегистрированы, но по объективным причинам не смогли явиться на определенную дату.

Важно отметить, что возможность пересдать НМТ во время дополнительной сессии не предусмотрена. Дополнительная сессия — это шанс для тех, кто не смог пройти тестирование в основной период.

Даты проведения дополнительной сессии НМТ 2025

Согласно Приказу Министерства образования и науки Украины, дополнительная сессия НМТ 2025 уже началась и продлится в течение июля:

Регистрация на дополнительную сессию: 9−14 мая 2025 года;

Изменение регистрационных данных: 9−19 мая 2025 года;

Получение приглашения на НМТ: с 11 июля 2025 года;

Основной этап дополнительной сессии: 14−25 июля 2025 года;

Объявление результатов: до 30 июля 2025 года.

Календарный план организации и проведения в 2025 году национального мультипредметного теста (НМТ) / Фото: testportal.gov.ua

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ 2025

Чтобы принять участие в дополнительной сессии, необходимо:

Подать заявление через электронный кабинет абитуриента на сайте УЦОКО; Предоставить подтверждающие документы о причине пропуска основной сессии; Получить подтверждение о допуске к тестированию; Получить приглашение с датой и местом прохождения НМТ.

Как получить результаты в электронном кабинете

Чтобы просмотреть результаты НМТ-2025, нужно:

зайти в электронный кабинет участника, перейти в раздел Результат НМТ-2025, загрузить информационную карточку участника, которая необходима для поступления в украинские вузы.

Также доступна карточка результатов по предметам — ее можно использовать для подачи документов в иностранные университеты.