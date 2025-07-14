НМТ 2025: Дополнительная сессия — точные даты и инструкция для поступающих

14 июля, 17:01
Поделиться:
НМТ 2025 — Когда дополнительная сессия: даты и график проведения (Фото: VitalikRadko/depositphotos)

НМТ 2025 — Когда дополнительная сессия: даты и график проведения (Фото: VitalikRadko/depositphotos)

NV рассказывает, когда и для кого проведут дополнительную сессию национального мультипредметного теста.

Читайте также:
С 10 февраля 2025 года. Правила поступления в ВУЗы: новый алгоритм вычисления конкурсного балла и другие важные изменения

Согласно календарному плану МОН, дополнительная сессия НМТ 2025 уже началась и продлится с 14 по 25 июля.

Кто может принять участие в дополнительной сессии НМТ 2025

Дополнительная сессия предусмотрена для абитуриентов, которые:

  • Пропустили основную сессию из-за болезни или других форс-мажорных обстоятельств (предоставление соответствующих документов обязательно);
  • Находились за границей или в зоне активных боевых действий и не смогли принять участие в основном тестировании;
  • Столкнулись с техническими проблемами или другими непредсказуемыми ситуациями во время прохождения теста;
  • Были зарегистрированы, но по объективным причинам не смогли явиться на определенную дату.

Реклама

Важно отметить, что возможность пересдать НМТ во время дополнительной сессии не предусмотрена. Дополнительная сессия — это шанс для тех, кто не смог пройти тестирование в основной период.

Даты проведения дополнительной сессии НМТ 2025

Согласно Приказу Министерства образования и науки Украины, дополнительная сессия НМТ 2025 уже началась и продлится в течение июля:

  • Регистрация на дополнительную сессию: 9−14 мая 2025 года;
  • Изменение регистрационных данных: 9−19 мая 2025 года;
  • Получение приглашения на НМТ: с 11 июля 2025 года;
  • Основной этап дополнительной сессии: 14−25 июля 2025 года;
  • Объявление результатов: до 30 июля 2025 года.
Календарный план организации и проведения в 2025 году национального мультипредметного теста (НМТ) (Фото: testportal.gov.ua)
Календарный план организации и проведения в 2025 году национального мультипредметного теста (НМТ) / Фото: testportal.gov.ua

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ 2025

Чтобы принять участие в дополнительной сессии, необходимо:

  1. Подать заявление через электронный кабинет абитуриента на сайте УЦОКО;
  2. Предоставить подтверждающие документы о причине пропуска основной сессии;
  3. Получить подтверждение о допуске к тестированию;
  4. Получить приглашение с датой и местом прохождения НМТ.

Как получить результаты в электронном кабинете

Чтобы просмотреть результаты НМТ-2025, нужно:

  1. зайти в электронный кабинет участника,
  2. перейти в раздел Результат НМТ-2025,
  3. загрузить информационную карточку участника, которая необходима для поступления в украинские вузы.

Также доступна карточка результатов по предметам — ее можно использовать для подачи документов в иностранные университеты.

Читайте также:
Редактор: Алена Дука

Теги:   Образование Тестирование Внешнее независимое оценивание — ВНО Национальный мультипредметный тест (НМТ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies