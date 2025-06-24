Мобилизация 2025: с какими расстройствами психики не берут в армию с 1 июля

В Украине четко определили, с какими расстройствами психики и нервной системы не мобилизуют, а также какие заболевания теперь не являются основанием для исключения с воинского учета. NV составил список заболеваний, с которыми мужчин не призывают.

Влияние психических болезней на пригодность

Статья 14 приказа № 402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины предусматривает психозы и другие психические расстройства, возникающие вследствие травм, опухолей головного мозга, эпилепсии, энцефалита, менингита, сифилиса мозга, а также при сенильных и пресенильных психозах, сосудистых, дегенеративных и других соматических заболеваниях или поражениях головного мозга.

Наличие вышеупомянутых психических расстройств в анамнезе без патологии со стороны внутренних органов и психо-неврологической сферы на период осмотра не дает оснований определять осматриваемым степень годности к военной службе. Благоприятное окончание этих психических расстройств должно быть подтверждено в специализированном лечебном учреждении, поэтому экспертная оценка проводится после стационарного обследования с учетом клинического психологического исследования с определением степени выраженности по результатам доказательных методик (MMSE-шкала, Монреальский когнитивный опросник (МоСА).

В документах о результатах обследования и осмотра указывается основное заболевание, которое вызвало развитие психического расстройства.

К пункту а относятся резко выраженные, затяжные психотические состояния, а также психические расстройства, проявляющиеся выраженными нарушениями по психоорганическому типу (эйфорический и апатический вариант), с выраженным когнитивным снижением или стойким органическим расстройством личности, а также резко выраженными клиническими проявлениями или длительным течением.

Расстройства психики и поведения с которыми не мобилизуют с 1 июля

Приказ № 402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины определяет, что лица признаются непригодными к военной службе с исключением с воинского учета при тяжело и умеренно выраженных стойких психических расстройствах:

при синдроме зависимости с тяжелыми, стойкими психическими расстройствами ( расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ F10-F19 ( алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и других);

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами ( шизофрения, шизотипическое расстройство, хронические бредовые расстройства, острые и транзиторные психические расстройства, шизоаффективные расстройства, маниакальный эпизод, биполярное аффективное расстройство, стойкие и другие расстройства настроения ( аффективные));

при выраженных, стойких психических расстройствах с прогредиентным течением ( невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства F40-F48, F32, F33 ( фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, ПТСР, депрессивный эпизод);

резко выраженные, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологических реакций ( поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций F50-F69; F80-F99 ( связанные с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблениями веществами, которые не вызывают зависимость); расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте ( гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические); расстройства личности и поведения в зрелом возрасте ( параноидный, шизоидный, диссоциальный, эмоционально нестабильный, истерический и другие) расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, расстройства двигательной функции, расстройства, связанные с психологическим развитием и т. д. );

глубокая и тяжелая умственная отсталость, умственная отсталость умеренной степени

С какими психическими болезнями мобилизуют с 1 июля

Пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны считаются лица:

при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами;

расстройства настроения ( аффективные) с редкими приступами и длительными промежутками полного клинического здоровья;

при умеренно выраженных, длительных или повторных психических расстройствах;

умеренно выраженные с неустойчивой компенсацией или компенсированные;

умственная отсталость легкой степени.

Полностью пригодными являются:

стойкие компенсации последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы;

при легких психических расстройствах с выходом в выздоровление;

неорганический энурез F98(0);

заикание F98(5);

ангиотрофоневроз;

диагноз F32, обозначающий депрессивный эпизод;