Нардепа от БПП ограбили на парковке супермаркета 27 января, 13:00 1246 Цей матеріал також доступний українською Volodymyr Kurennoy/Facebook Владимир Куренной стал жертвой ограбления Volodymyr Kurennoy/Facebook

Депутата от Блока Петра Порошенко Владимира Куренного ограбили на парковке одного из супермаркетов в селе Ходосовка Киевской области.

Как написал нардеп на своей странице в Facebook, инцидент произошел 26 января.



"Практически у входа в МегаМаркет (я парковался, чтобы пойти за покупками) как будто из-под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину и на глазах огромного количества людей, включая, кстати, и охрану МегаМаркета, умчался", - отметил он.

При этом сообщник грабителя пробил ножом заднее колесо машины депутата, добавил Куренной.

По его словам, в сумке кроме лэптопа и документов была только оправа для очков и телефон Nokia 3310, а также лекарства.

"Нужно признать, что полиция прибыла очень быстро. И буквально через каких-то пару часов мне сообщили, что документы и футляр с очками найдены. Воры их где-то выбросили", - добавил депутат.