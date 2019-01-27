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Аномалия или закономерность

Нардепа от БПП ограбили на парковке супермаркета

27 января, 13:00
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Volodymyr Kurennoy/Facebook

Владимир Куренной стал жертвой ограбления

Депутата от Блока Петра Порошенко  Владимира Куренного ограбили на парковке одного из супермаркетов в селе Ходосовка Киевской области.

Как написал нардеп на своей странице в Facebook, инцидент произошел 26 января.

"Практически у входа в МегаМаркет (я парковался, чтобы пойти за покупками) как будто из-под земли выскочил некто и молниеносно, разбив боковое стекло у пассажирского сидения, выхватил сумку, сел в машину и на глазах огромного количества людей, включая, кстати, и охрану МегаМаркета, умчался", - отметил он.

При этом сообщник грабителя пробил ножом заднее колесо машины депутата, добавил Куренной.

По его словам, в сумке кроме лэптопа и документов была только оправа для очков и телефон Nokia 3310, а также лекарства.

"Нужно признать, что полиция прибыла очень быстро. И буквально через каких-то пару часов мне сообщили, что документы и футляр с очками найдены. Воры их где-то выбросили", - добавил депутат.

Теги:   Киевская область Депутат Ограбление

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