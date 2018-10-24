Нардеп сорвал работу украинско-российской комиссии по рыбным квотам в Азовском море, в правительстве возмущены

В среду, 24 октября, народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая проходит 23-25 ​​октября в Киеве.

В начале заседания он вызвал полицию с требованием выдворить некоторых членов российской делегации. По его словам, глава делегации, глава Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорь Рулев, и еще трое присутствующих россиян нарушили украинское законодательство, незаконно посетив оккупированный Россией Крым.

"Здесь сидит преступник. Он въехал на нашу территорию, которую оккупировала РФ. Мы еще знаем трех [из российской делегации], которые также посещали Крым... Я вас призываю немедленно прекратить это сборище", - заявил Чубаров на заседании комиссии.

В то же время в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины заявили, что без решения совместной комиссии по распределению квот на вылов рыбы и других водных живых ресурсов украинские рыбаки не смогут осуществлять хозяйственную деятельность в Азовском море.

"Во время заседания комиссии рассматриваются исключительно вопросы, регулирующие деятельность в части оценки состояния запасов водных ресурсов, то есть рыбы и регулирования этого запаса. Состояние запасов распределяется между странами", - рассказал в комментарии Укринформу заместитель председателя агентства Андрей Кравченко.

Он добавил, что проведение сессии согласовано Министерством иностранных дел.