Напитки-энергетики: мифы и факты Сегодня, 12:41 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Action Global Communications Главная функция энергетиков — оказывать бодрящее воздействие на человеческий организм Action Global Communications

В состав практически всех популярных энергетиков входит вода, сахар, кофеин, смеси витаминов, аминокислоты и травы. Но почему же так живучи мифы о том, что они могут нанести вред здоровью человека? Давайте разберемся предметно.

Главная функция энергетиков — оказывать бодрящее воздействие на человеческий организм. С этой целью их и создавали. И они отлично справляются со своей ролью, скажем, когда нужно взбодриться, чтобы преодолеть большие расстояния за рулем автомобиля или, например, быть энергичным и работоспособным, чтобы в кратчайшие сроки сделать большой объем работы.

Но в какой-то момент эти функциональные напитки попали в «черный список» не потому, что вредны, а в силу того, что люди порой забывают о знаменитом принципе Парацельса: «Все — яд, все — лекарство; то и другое определяет доза».

Оправдание кофеина

На основе ложных фактов именно кофеин стал главным «обвиняемым» ингредиентом энергетиков, как один из наиболее известных и популярных стимуляторов.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) решило выяснить степень «виновности» кофеина путем научного исследования, в котором принял участие 66 531 человек. В 2015 году группа ученых, занимавшаяся данным исследованием, опубликовала результаты своей работы. С ними можно ознакомиться здесь: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2009.935

Плюсы и минусы

Опытным путем было доказано, что привычное употребление кофеина в дозировке до 400 мг в день (соответствует содержанию кофеина в 5 баночках обычного энергетика объемом 250 мл каждая) не причиняет вреда здоровым взрослым людям.

По мнению украинских исследователей, потребление кофе либо других кофеиносодержащих напитков может оказывать как положительный, так и отрицательный биологический эффект. В частности, употребление кофеина в дозе 50−100 мг в сутки приводит к улучшению физической и умственной работоспособности. Но если доза превышает 500 мг, это может вызвать начальные проявления интоксикации.

Уляна Супрун, говоря о кофе, как главном источнике кофеина, придерживается все того же парацельсовского принципа: «Разным людям и при разных обстоятельствах кофе может быть как полезен, так и вреден. Впрочем, если вы умеренно потребляете кофе просто ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен».

Здоровый баланс

Собственно, та же ситуация и с энергетиками. Здоровый человек вполне может позволить себе выпить пару баночек (500 мл) такого напитка, не причиняя вреда здоровью. В том же исследовании от EFSA указано, что разовая доза кофеина до 200 мг признана безопасной, поскольку не влияет на:

— изменение кровяного давления;

— коронарное кровообращение;

— температуру тела;

— водный баланс организма.

Исследователи отметили и тот факт, что такая доза кофеина никак не сказывается на усилиях, которые прилагаются здоровыми людьми во время спортивных занятий. Более того, поскольку доза кофеина точно указана на каждой баночке, легко следить за тем, сколько кофеина вы потребляете, выпивая энергетик. Так, например, содержание кофеина в 1 порции энергетического напитка (250 мл) равно его количеству в кофе эспрессо (80 мг / 250 мл).

Фото: Action Global Communications

Энергетики и алкоголь

По мнению противников энергетиков — это «убийственное» сочетание. Впрочем, результаты все того же исследования Европейского агентства по безопасности продуктов питания говорят о другом. Ученые доказали, что кофеин и другие ингредиенты энергетических напитков, к примеру, такие как таурин и D-глюкуроно-γ-лактон, не обладают опасным взаимодействием с алкоголем. Напротив, у здоровых людей, принимавших участие в экспериментах, в этом случае не наблюдалось алкогольной интоксикации. Главное — дозированный подход.

Доказанная эффективность

Благодаря исследованию EFSA функциональная эффективность энергетиков была подтверждена опытным путем. В процессе было установлено, что энергетические напитки, в состав которых входят витамины и таурин, оказывают положительное воздействие на поведение человека. Например, существенно повышают уровень энергии и улучшают скорость реакции. Даже через 2 часа после того, как испытуемые выпили напиток в эксперименте по симуляции вождения транспортного средства под воздействием усталости, скорость их реакции и бодрое состояние оставались на том же уровне. Что ж, с помощью энергетиков действительно можно улучшить качество вождения и снизить степень сонливость у тех, кто, например, не успел выспаться. В подобных ситуациях энергетические напитки оказывают благотворное влияние на физическую и умственную деятельность, благодаря содержанию кофеина и таурина. Это по-настоящему комфортное решение, когда необходим приток энергии и сил.