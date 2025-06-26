Суд продлил меры пресечения Тищенко и Писаренко до 26 августа

26 июня, 14:59
Тищенко и Писаренко продлили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста до 26 августа 2025 года (Фото: Николай Тищенко/Facebook)

Тищенко и Писаренко продлили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста до 26 августа 2025 года (Фото: Николай Тищенко/Facebook)

Суд продлил на два месяца меру пресечения нардепу Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко.

Об этом сообщает Суспільне.

Издание отмечает, что Тищенко и Писаренко продлили меры пресечения в виде ночного домашнего ареста до 26 августа 2025 года.

Их адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения — на личные обязательства.

Нападение на экс-бойца Kraken в Днепре

20 июня 2023 года в Днепре люди в военной форме и балаклавах напали на бывшего добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия «Сына» Павлова.

На кадрах видно, что они подошли к мужчине на Кельнском бульваре, когда тот гулял с младенцем в коляске, окружили и повалили на землю. Также один из нападавших обыскивал его сумку. В Сети писали, что Павлов поспорил с нардепом и его охраной.

21 июня нардеп прокомментировал историю и заявил, что эта ситуация является провокацией. Также он утверждал, что не имеет охраны, и пострадавший уже не является военнослужащим. Он обвинил Павлова в работе с мошенническими колл-центрами и причастности к конфликту с полицейскими во время «проведения обысков ботоферм».

25 июня в ГБР сообщили, что нардепу Николаю Тищенко сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины). 17 декабря 2024 года ГБР сообщило, что производство в отношении Николая Тищенко по факту избиения участника боевых действий в Днепре направлено в суд. Как выяснило следствие, преступление было совершено по предварительному сговору, с применением физической силы и специальных средств.

6 января 2025 года Тищенко принял участие в судебном заседании в режиме онлайн — после того, как дважды проигнорировал требование суда явиться лично.

