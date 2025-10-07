Президентом Национальной академии наук избрали Анатолия Загороднего

Президентом Национальной академии наук Украины повторно избрали академика Анатолия Загороднего, который возглавляет учреждение с 2020 года. Об этом сообщили в НАН во вторник, 7 октября.

Всего на должность президента претендовали два кандидата — академики Анатолий Загородний и Богдан Данилишин. По результатам тайного голосования стало известно, что за Анатолия Загороднего отдали 608 голосов, а за Богдана Данилишина — 60 голосов.

Президента НАН Украины избирают раз в пять лет.

Анатолию Загороднему 74 года, он ученый-физик, вице-президент НАНУ и многолетний директор Института теоретической физики. В 2020 году его также избрали президентом НАН.

Загородний проработал здесь всю жизнь. Он родом из маленького села в Полтавской области, но высшее образование получил в Харькове, окончив в 1972 году радиофизический факультет Харьковского университета им.

В 1997 году был избран членом-корреспондентом НАН Украины, а почти через 10 лет — академиком.

В 2009—2011 годах был главным ученым секретарем Национальной академии наук.

С 2011 года Загородний занимал должность вице-президента НАН (всего их пять).